"Свершилось!": Волочкова показала своего нового возлюбленного

Анастасия Волочкова долго интриговала поклонников своим воздыхателем. Она никогда его не показывала. И вот свершилось.

Бывшая прима Большого театра на редкость дерзка и ведет, казалось бы, вычурный образ жизни. В ее микроблоге все кричит, все напоказ. А о ее шпагатах не слышал только глухой и слепой. Удивительно, что при всей своей открытости Анастасия Волочкова не любит говорить о своем возлюбленном. Она уверяет поклонников, что он есть, и она с ним счастлива.

Хейтеры не верят в ее признания и говорят, что с такой, как Анастасия Волочкова, просто не хотят знаться. Но на днях балерина предоставила доказательства своей новой любви.

В своем "Инстаграм" она показала фото, на кадрах которого предстала сидя на коленях у таинственного незнакомца. В кадре видны только загорелые руки мужчины и седые волосы.

Поклонники принялись гадать, кто же этот счастливчик, которому досталась Анастасия Волочкова со своими сверхспособностями делать ошеломительные вертолеты ногами.

"Свято место пусто не бывает", – написала Волочкова.

Правда, не понятно, что она имела ввиду – свою пятую точку или переднюю часть мужчины. Вопрос остается открытым...

Стоит отметить, что почти сразу после этого в профиле Волочковой появилось фото с таким же седовласым сценаристом Артемом Баронецким.