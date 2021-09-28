"Кошка на выгуле": раскорячившуюся Волочкову просят угомониться

Анастасия Волочкова давно заслужила звание "королевы шпагата". Балерина с завидным усердием продолжает демонстрировать свою растяжку несмотря на то, что многим россиянам ее расставленные ноги уже порядком надоели.

В последнее время звездная блондинка в последнее время все чаще становится героиней громких скандалов. Фото с голыми ягодицами возле елки на улице, откровенные выходки с Никитой Джигурдой...

Но Анастасия Волочкова не собирается останавливаться на достигнутом как в профессии, так и в провоцировании публики. Правда, на сей раз танцовщица предстала в белом элегантном костюме и с прекрасным макияжем, а не в бане с веником. Но вот поза знаменитости некоторых смутила.

В своем микроблоге Анастасия Волочкова разместила снимок, вызвавший неоднозначную реакцию фолловеров. Одни рассыпались в комплиментах диве, а другие отметили, что поза с расставленными ногами им уже набила оскомину.

По мнению некоторых подписчиков, Анастасия Волочкова уже не молода, чтобы принимать такие позы забавы ради. "Все как обычно. Лапы враскорячку. Кошка на выгуле", – высказался один из пользователей соцсети. Критики недоумевают: неужели звезде нечего больше показать?

Как писали "Дни.ру", ранее Анастасия Волочкова взбесила россиян, сверкнув промежностью прямо на камеру. Она показывала свои натруженные ноги, но в какой-то момент так увлеклась, что забыла о стеснении.

