Жена Эрнста получила ранение

По сценарию, в конце спектакля на сцене должен был пойти снег. Но к удивлению актеров им на голову посыпались гвозди.
В СМИ появилась информация о том, что несколько гвоздей ранили 32-летнюю Софью Эрнст. Однако медицинская помощь знаменитости не понадобилась.
Есть предположение, что кто-то специально заложил гвозди в реквизит. В настоящее время проверкой инцидента занимается полиция. Софья Эрнст известна по ролям в фильмах "Союз спасения", "На Острие", сериалах "Таинственная страсть" и "Содержанки".
Напомним, в мае прошлого года артистка в третий раз стала мамой. Звезда подарила мужу, Константину Эрнсту, сына. Также пара воспитывает двух дочерей – четырехлетнюю Эрику и трехлетнюю Киру.
Как писали "Дни.ру", ранее Софья Эрнст признавалась, что считает себя счастливым человеком. Актриса говорила, что все ее мечты сбылись и на их месте появились новые.
Отметим, что между Софьей и Константином существенная разница в возрасте – 27 лет. Как делилась в интервью супруга медиаменеджера, она долго не могла обратиться к возлюбленному на "ты".
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