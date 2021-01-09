"Не ко мне надо приходить": разъяренная жена Петросяна отправила россиян лечиться

После свадьбы известным юмористом Татьяна Брухунова стала объектом насмешек и всевозможных издевательств в Сети. Молодая супруга Евгения Петросяна научилась давать отпор хейтерам.

Брак с экс-супругом Натальи Степаненко сделал дизайнера Татьяну Брухунову настоящей звездой. Из-за того, что молодая женщина смогла ловко влюбить в себя Евгения Петросяна, ее начали винить в разрушении чужих отношений и остро критиковать. Однако на этом злопыхатели не остановились. Теперь жену Евгения Петросяна осуждают за обилие рекламных постов в инстаграм-канале, на которых она зарабатывает.

Татьяна Брухунова давно перестала игнорировать негативные комменатрии к своим публикациям. Женщина целенаправленно дает отпор всем недоброжелателям в словесной перепалке. Дизайнер призналась, что авторов хамских комментариев обычно блокирует в инстаграм-канале, чтобы они больше не могли выразить свое мнение на ее странице.

Поклонники посоветовали жене Евгения Петросяна не принимать близко к сердцу злобные высказывания в соцсетях – оставить хейтеров наедине со своими мыслями, так как ничего, кроме плохого настроения, недоброжелатели не приносят. Однако Татьяна Брухунова с фанатами не согласилась, так как уверена – с токсичными людьми нужно вести войну. "Со своими таракашками не ко мне надо приходить и гадить, а к психотерапевту", – выразилась молодая супруга Евгения Петросяна.