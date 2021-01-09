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"Не ко мне надо приходить": разъяренная жена Петросяна отправила россиян лечиться

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
После свадьбы известным юмористом Татьяна Брухунова стала объектом насмешек и всевозможных издевательств в Сети. Молодая супруга Евгения Петросяна научилась давать отпор хейтерам.
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Брак с экс-супругом Натальи Степаненко сделал дизайнера Татьяну Брухунову настоящей звездой. Из-за того, что молодая женщина смогла ловко влюбить в себя Евгения Петросяна, ее начали винить в разрушении чужих отношений и остро критиковать. Однако на этом злопыхатели не остановились. Теперь жену Евгения Петросяна осуждают за обилие рекламных постов в инстаграм-канале, на которых она зарабатывает.

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Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Татьяна Брухунова давно перестала игнорировать негативные комменатрии к своим публикациям. Женщина целенаправленно дает отпор всем недоброжелателям в словесной перепалке. Дизайнер призналась, что авторов хамских комментариев обычно блокирует в инстаграм-канале, чтобы они больше не могли выразить свое мнение на ее странице.

Поклонники посоветовали жене Евгения Петросяна не принимать близко к сердцу злобные высказывания в соцсетях – оставить хейтеров наедине со своими мыслями, так как ничего, кроме плохого настроения, недоброжелатели не приносят. Однако Татьяна Брухунова с фанатами не согласилась, так как уверена – с токсичными людьми нужно вести войну. "Со своими таракашками не ко мне надо приходить и гадить, а к психотерапевту", – выразилась молодая супруга Евгения Петросяна.

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Автор: 9 января 2021, 11:45 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

комментарии

Ответить:

Гость
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А насчёт Дивы и Дизайнера...Автор! Вы что-то приняли или покурили? От чего такие галлюцинации вас посещают? Дива, которая до недавнего времени ходила, как мышь тифозная? Дизайнер, которая до недавнего времени одевалась как бабулька с рынка? То что с ней поработали стилисты, это вовсе не значит, что она стала эдаким совершенством! Деревенскую натуру никто не поменяет и не переделает! Это в крови!
Гость
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Да уж! Самомнения у этой бабёнки не занимать! Какая она молодая женщина?!!! Только если по паспорту! А на деле - рассчётливая, прожженная и закалённая бабища, которая ради денег и сомнительной славы прыгнула в койку к дряхлому, дряблому деду! О какой семье и уж тем более любви может идти речь!? Кто нибудь знает хоть один пример, когда молодая девка вышла замуж за простого деревенского деда, у которого за душой ни гроша? Да чтоб по любви, с целью создания счастливой семьи с детками?!!! Бред? Вот и я о том же! Так что Брухуновой даже врачи не помогут! Это уже не лечится! Это смысл её жизни!
Гость
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Это же как надо себя не уважать молодой бабе, чтобы из за бабок лечь в койку с мужиком между 75 и смертью. Но тетка, похоже, хваткая! Быстро начала распоряжаться бабками старого дурака! Мерзко все это! Ждет Петросяна судьба Армена, высосет все бабки и выбросит на помойку!
Гость
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Пьяные что ли пишите? С каких пор она дизайнером стала? То "дива", теперь "дизайнер" - опохмеляйтесь
Гость
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По тексту : экс супруг Натальи Степаненко....... Натальи?
Гость
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К психиатру нужно тебе, Танюша..Не понимать, что старый мужчина не пара молодой женщине по жизни, можно только в одном случае- рассчитывая на его скорый уход и получение баснословного наследства, в том числе на искусственно рождённого дитя. Который очень скоро осиротеет. И сам Ваганыч в интервью признался, что неизвестно, сколько он ещё протянет. Но ребёнка родил, потому что ответственность материальную перед ним чувствует. А другую - моральную, отцовскую-нет?
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