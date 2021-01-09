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Кудрявцева обвинила россиян в заражении себя и дочери коронавирусом

Кудрявцева обвинила россиян в заражении себя и дочери коронавирусом

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева рассказала, где подхватила коронавирусную инфекцию. Оказалось, что это произошло на детском празднике.
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Телеведущая поведала в своем инстаграм-аккаунте, что сначала заболела трехлетняя Маша. У малышки поднялась высокая температура, девочка стала сильно капризничать. А затем и сама 49-летняя Лера Кудрявцева почувствовала себя плохо.

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Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

По словам звезды, накануне Нового года они с дочерью посетили детскую елку, на которой было много народа. Ведущая считает, что именно там они и подцепили коварный вирус. Судя по фото и видео, которые Лера Кудрявцева выкладывала в соцсеть, ни дети, ни взрослые на этом празднике не носили маски, а также не соблюдали социальную дистанцию.

Ковид настиг теледиву неожиданно. Обиднее всего для нее оказалось то, что ей пришлось отменить долгожданный отпуск в Дубай. Вместе с мужем, хоккеистом Игорем Макаровым Лера Кудрявцева должна была улететь на отдых в ОАЭ.

Знаменитость сдала обязательный анализ на коронавирус перед вылетом – и тесты оказались положительными. В итоге отпуск пришлось отменить, и Лера Кудрявцева самоизолировалась из загородного дома в московскую квартиру.

Звезда призналась, что находится в шоке. Чтобы избежать ошибки, Лера Кудрявцева повторно сдала тест на COVID-19. Но и он показал, что она инфицирована. Родные телеведущей тоже сдали тесты, однако коронавируса у них не обнаружили.

Поклонники расспрашивают Леру Кудрявцеву о том, как она себя чувствует. Она жалуется на сильную головную боль и слабость. "Сил нет ни на что", – сетует звезда. В отличие от дочери, температура у телеведущей не поднималась. Телеведущая отметила, что переносит болезнь в легкой форме. И если бы не слабость, заложенность носа и головные боли, она бы даже не поняла, что с ее организмом что-то не так.

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Автор: 9 января 2021, 10:45 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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