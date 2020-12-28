Кудрявцева молит россиян о помощи из-за болезни дочери

Лера Кудрявцева не постеснялась выведать совет у своих подписчиков. Оказалось, что ее двухлетняя дочь страдает из-за высокой температуры и сильного жара. Сейчас звездная мама в растерянности. Она крайне напугана состоянием малышки.

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