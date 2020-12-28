Кудрявцева молит россиян о помощи из-за болезни дочери

49-летняя телеведущая вместе с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым не знает, что делать с заболевшей дочерью. Похоже, что наследница всеми известной блондинки подхватила сезонный вирус, с котором сама Кудрявцева никогда не имела дело.
Артистка опубликовала зимнюю фотографию дочки в личном блоге и обратилась к многочисленной аудитории. К слову, на обновленных кадрах отчетливо видно, как маленькая девочка одетая: на ней теплый комбинезон и вязаная шапка. Однако и это не помешало малышке простудиться.
"38,5 у Машули. Девочки, делитесь, как лечите малышей?" – поинтересовалась Кудрявцева.
В комментариях к публикации телеведущая добавила, что ей интересно мнение не только врачей, но и других мамочек с опытом. Стоит отметить, что коллеги Леры не остались равнодушными к происходящему. Одной из первых на мольбы о помощи откликнулась Алсу.
Напомним, что 37-летняя артистка воспитывает троих детей и прекрасно разбирается в сезонных простудах. Исполнительница порекомендовала подруге прибегнуть к использованию гомеопатических средств. В частности, по мнению Алсу, от высокой температуры помогает растение белладонна.
Подписчицы добавили, что девочке не помешает обильное питью. Отзывчивые поклонники пожелали скорейшего выздоровления малышке и намекнули Лере, что в данной ситуации не мешало бы вызвать педиатра.
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