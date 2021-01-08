Цымбалюк-Романовскую заметили на отдыхе с новым мужчиной после смерти Джигарханяна

Поводом для весьма смелой версии стала фотография, сделанная в Краснодарском крае. Накануне в личном блоге появился снимок, на котором была изображена улыбчивая Виталина. Похоже, что Цымбалюк-Романовская присела на каменном побережье, чтобы помечтать о светлом будущем.
Стоит отметить, что пианистка уехала из столицы на праздники специально, чтобы отдохнуть от суеты и прикоснуться к первозданной природе. К слову, Виталина лично описала душевное состояние в социальной сети.
"Краски мира прекрасны. Самое невероятное Рождество в моей жизни", – подытожила экс-супруга Джигарханяна.
Воодушевленные пользователи мгновенно принялись обсуждать личную жизнь музыканта. Посыпались вопросы, связанные с ее личным создателем красок. Нашлись и те, кто видел, как Цымбалюк-Романовская гуляла с таинственным мужчиной по побережью.
Многие уточнили у Виталины, кто же стал автором противоречивого снимка. На этот вопрос она тоже не ответила. При этом аудитория сошлась во мнении, что музыкальный деятель выглядит счастливой. В последнее время она и вовсе заметно похорошела.
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