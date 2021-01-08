Цымбалюк-Романовскую заметили на отдыхе с новым мужчиной после смерти Джигарханяна

Многочисленные поклонники Виталины Цымбалюк-Романовской предположили, что она вновь окунулась в романтические отношения. Не прошло и полгода со дня смерти Армена Джигарханяна, как его бывшая возлюбленная придалась любовным утехам с новым бойфрендом.

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