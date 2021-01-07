Загитову заметили в объятиях сорокалетнего мужчины

Знаменитая спортсменка начала набирать популярность благодаря проекту "Ледниковый период". Чтобы не потерять всех рейтингов, она продолжила поднимать планку и вернулась в парное катание.

Алина Загитова появилась в ледовом шоу "Спящая красавица", которое проходило в Москве во время новогодних каникул. Там она исполнила несколько элементов парного катания, а ее звездным партнером стал Илья Кулик.

Напомним, что бывший муж Екатерины Гордеевой – это олимпийский чемпионом среди мужчин 1988 года. Несмотря на разницу в возрасте, фигуристы смотрелись вполне гармонично. Многочисленная аудитория была шокирована тем фактом, что 43-летнему Кулику досталась роль принца. Алина же стала обладательницей роли принцессы Леи.

На одном из спектаклей пара исполняла параллельный тройной флип. Стоит отметить, что у Загитовой он получился блестяще, а вот Кулик не смог похвастаться аналогичным результатом. Похоже. что годы берут свое, и олимпийский чемпион больше не способен на высокие прыжки.

"Спящая красавица" – детище Татьяны Навки. Фигуристка не скрывает, что для двух своих новогодних шоу она получила субсидию от Министерства культуры России – около 30 миллионов рублей.

Поговаривают, что гонорар звезд, выступающих на льду, был настолько низок, что аудитория так и не поняла, куда были вложены государственные деньги.