Загитову заметили в объятиях сорокалетнего мужчины

Алина Загитова появилась в ледовом шоу "Спящая красавица", которое проходило в Москве во время новогодних каникул. Там она исполнила несколько элементов парного катания, а ее звездным партнером стал Илья Кулик.
Напомним, что бывший муж Екатерины Гордеевой – это олимпийский чемпионом среди мужчин 1988 года. Несмотря на разницу в возрасте, фигуристы смотрелись вполне гармонично. Многочисленная аудитория была шокирована тем фактом, что 43-летнему Кулику досталась роль принца. Алина же стала обладательницей роли принцессы Леи.
На одном из спектаклей пара исполняла параллельный тройной флип. Стоит отметить, что у Загитовой он получился блестяще, а вот Кулик не смог похвастаться аналогичным результатом. Похоже. что годы берут свое, и олимпийский чемпион больше не способен на высокие прыжки.
"Спящая красавица" – детище Татьяны Навки. Фигуристка не скрывает, что для двух своих новогодних шоу она получила субсидию от Министерства культуры России – около 30 миллионов рублей.
Поговаривают, что гонорар звезд, выступающих на льду, был настолько низок, что аудитория так и не поняла, куда были вложены государственные деньги.
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