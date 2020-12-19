Загитова побила сдавшую позиции Бузову

Совсем недавно "Комсомольская правда" подвела итоги масштабного опроса телезрителей, по результатам которого стали известны имена лучших ведущих российского ТВ. Согласно результатам иссследования, Алина Загитова обогнала Ольгу Бузову и заняла первое место в рейтинге.

Более 60 тысяч телезрителей проголосовали за лучшего ведущего и лучшую ведущую на российском телевидении в 2020 году. По итогам опроса были составлены рейтинги, которые возгалавили Иван Ургант с 18,38% и Алина Загитова с результатом 29.79% голосов. При этом олимпийская чемпионка шла почти нога в ногу с популярной теледивой Ольгой Бузовой, которая только и делает, что устанавливает новые рекорды. Звезда шоу "Дом-2" заняла в десятке лучших телеведущих второе место, отстав от Алины Загитовой менее чем на 5% голосов.

Тройку в женском рейтинге ведущих замкнула Регина Тодоренко, которая даже не перешла порог 10%. Остальные места разделили Юлия Барановская, Ксения Собчак, Ксения Бородина, Лера Кудрявцева, Анастасия Ивлеева, Лариса Гузеева и Жанна Бадоева.

Алина Загитова уже похвасталась в инстаграм-канале триумфом. "Всем спасибо", – написала она поклонникам, добавив к тексту красочные эмодзи. А вот Ольга Бузова не стала комментировать поражение в личном блоге. Сейчас певица уделяет много внимания новому треку "Снежинки", который она записала вместе со своим бойфрендом и по совместительству рэпером Давой. Ольга Бузова продолжает заниматься творчеством и радовать фанатов, участвуя в множестве интересных проектов.