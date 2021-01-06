"В новом составе": Костенко готова родить третьего ребенка

Влюбленные встретили Новый год на песчаном пляже острова. Вместе с дочками-погодками Тарасов и Костенко провели несколько счастливых дней на долгожданном отдыхе. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии и видеоролики в социальных сетях.
К слову, звездная пара прилетает на Мальдивы не только ради путешествия, но и для встречи с неким аистом, приносящим супругам замечательные дочек. Когда пришла пора прощаться с островом, Костенко написала об этом в личном блоге в "Инстаграм". Более того, она поделилась с аудиторией одним довольно тонким наблюдением.
"Каждый раз мы возвращаемся на Мальдивские острова в новом составе! Знаете, что? Мне даже не страшно представить", – высказалась Анастасия.
Похоже, что девушка готова вступить в клуб многодетных мам и заняться воспитанием еще одного ребенка. Сам же Дмитрий не прокомментировал публикацию жены. Известно, что футболист постоянно занят на спортивных сборах. Справится ли молодой человек с финансовым обеспечением еще одного члена семьи?
Популярные темы форума
Стояк
Как женится и не ошибится?
Юдашкин, Цискаридзе, Лазарев
Как убить время?
Денег нет на Новый год
Сын мышинально анонирует, как отучить?
Человек размножается как микроб
Обожаю Америку, но меня бесит существование трусов Начального на Украине и отсутствие денег на новый годовая
??
Набухались?