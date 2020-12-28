Ее ярый поклонник: Тарасов попался на слежке за Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов завершает работу в казанском клубе, с которым у него был заключен контракт. Руководство решило не продлевать договор. Чтобы не портить новогоднего настроения, казанский "Рубин" выпустил неоднозначный новогодний клип, который и стал предметом обсуждения.

В ролике неожиданно для всех Дмитрий Тарасов повторил движения своей бывшей возлюбленной Ольги Бузовой из ее клипа "Мало половин". Поклонники не могли этого не заметить и сразу пришли к выводу, что Тарасов, судя по всему, ее ярый поклонник. Ведь чтобы в точности повторить движения Бузовой из клипа, нужно пристально следить за ее творчеством.

Новогодний клип казанского футбольного клуба "Рубин" оказался очень зажигательным. Участие в съемках приняли все члены ФК, в том числе и тренер Леонид Слуцкий.

"Какое желание загадал Леонид Слуцкий? Какой костюм выбрал Игнатьев? Какую новогоднюю традицию рассказал Дюпин Ин Бому? Какой сон Тарасова осуществился в клипе?" – говорится в сообщении клуба.

Напомним, поющая ведущая Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в конце 2016 года. Процесс сопровождался громким скандалом, так как Бузова узнала об изменах любимого. Тарасов же в свою очередь уверял, что не мог больше терпеть отсутствия любимой дома, ведь она всю себя посвящала работе, а о семье и думать не желала.

Как выяснилось позже, Дмитрий Тарасов и правда изменял Ольге Бузовой с моделью Анастасией Костенко, на которой потом и женился. Сейчас пара воспитывает двоих детей. А вот Бузова пока не спешит обзаводиться потомством. 34-летняя певица еще не наигралась в любовь с блогером Давидом Манукяном. К слову, многие не верят в искренность их чувств, а считают тандем лишь пиар-романом.