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Шоу-бизнес
Ее ярый поклонник: Тарасов попался на слежке за Бузовой

Ее ярый поклонник: Тарасов попался на слежке за Бузовой

Ольга Бузова. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Футболист Дмитрий Тарасов завершает работу в казанском клубе, с которым у него был заключен контракт. Руководство решило не продлевать договор. Чтобы не портить новогоднего настроения, казанский "Рубин" выпустил неоднозначный новогодний клип, который и стал предметом обсуждения.
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В ролике неожиданно для всех Дмитрий Тарасов повторил движения своей бывшей возлюбленной Ольги Бузовой из ее клипа "Мало половин". Поклонники не могли этого не заметить и сразу пришли к выводу, что Тарасов, судя по всему, ее ярый поклонник. Ведь чтобы в точности повторить движения Бузовой из клипа, нужно пристально следить за ее творчеством.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Новогодний клип казанского футбольного клуба "Рубин" оказался очень зажигательным. Участие в съемках приняли все члены ФК, в том числе и тренер Леонид Слуцкий.

"Какое желание загадал Леонид Слуцкий? Какой костюм выбрал Игнатьев? Какую новогоднюю традицию рассказал Дюпин Ин Бому? Какой сон Тарасова осуществился в клипе?" – говорится в сообщении клуба.

Напомним, поющая ведущая Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов развелись в конце 2016 года. Процесс сопровождался громким скандалом, так как Бузова узнала об изменах любимого. Тарасов же в свою очередь уверял, что не мог больше терпеть отсутствия любимой дома, ведь она всю себя посвящала работе, а о семье и думать не желала.

Как выяснилось позже, Дмитрий Тарасов и правда изменял Ольге Бузовой с моделью Анастасией Костенко, на которой потом и женился. Сейчас пара воспитывает двоих детей. А вот Бузова пока не спешит обзаводиться потомством. 34-летняя певица еще не наигралась в любовь с блогером Давидом Манукяном. К слову, многие не верят в искренность их чувств, а считают тандем лишь пиар-романом.

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Автор: 28 декабря 2020, 16:11 Источник: Starhit
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комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Движение рук, как в Мало половин, это каждый уже тысяча раз видели ,что там следить,это чудовище в каждом унитазе каждого дома и главное хватит врать про измену Тарасова Она сама изменяла, обслуживая жирного свинью Митрофанова за его толстый кошелек ,когда была замужем Тарасов не один раз вытаскивал пьяную ,голую Бузову из питейных заведений Хватит писать чушь ,что такая хорошая Бузова Интересно, что же она молчит, в своих пустых интервью, про то, как обслуживала клиентов в притоне Желающие могут найти в интернете Порно от Бузовой
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