Завистливая Кудрявцева врезала плюнувшему на коронавирус Лазареву

Пока Сергей Лазарев наслаждается пляжным отдыхом за рубежом, Лера Кудрявцева следит за его инстаграм-каналом и оценивает снимки. Теледива неожиданно отреагировала на одну из фотографий экс-бойфренда.

В прошлом Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев были одной из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Эффектная блондинка и горячий брюнет создали гармоничный союз, но не смогли его сохранить. Однако Сергей Лазарев не отчаивается и продолжает наслаждаться жизнью в полной мере. Сейчас он отдыхает на азиатском курорте и размещает оттуда снимки для своих поклонников в инстаграм-канале.

Одну из новых публикаций певца прокомментировала его экс-возлюбленная. "Неприятный", —кратко, но дерзко выразилась Лера Кудрявцева. На снимках, которые пришлись не по вкусу светской львице, Сергей Лазарев сосет через трубочку фруктовый коктейль в окружении пальм.

Пользователи Сети нашли в неожиданном комментарии Леры Кудрявцевой глубокий смысл, но мнения о нем разделились. Одни решили, что телеведущая шутит над бывшим бойфрендом, другие – что она недовольна поведением, которое мужчина транслирует в массы. Сергей Лазарев молчать не стал и ответил звездной блондинке. "Отвратительный! Согласен))", – написал артист.