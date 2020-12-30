"Это прямо мука": Лазарев взвыл из-за страшной болезни

По словам певца, он уже почти год находится в подвешенном состоянии и, скорее всего, еще столько же придется провести без гастролей. Музыканту даже пришлось отметить премьеру своего шоу, которая была намечена на 2021 год. К сожалению, в такой обстановке невозможно ничего планировать, так как есть риск не окупиться.
Как отметил Сергей Лазарев, новая программа требует огромных вложений, тем более он тратит на представления собственные деньги. Чтобы отбить капитал, необходим тур по городам, но, увы, пока это лишь мечты. "С 25% зрителей в зале мы никогда не покроем себестоимости приезда коллектива, свет, звук, декорации… Не говоря уже о том, чтобы окупить полностью огромные вложения", – говорит музыкант.
При этом певец надеется, что через год он все же сможет осуществить задуманное, однако пока рисковать не хочет. Также Сергей Лазарев отметил, что выступать в полупустом зале – отдельное мучение для артиста. Несмотря на сложное время, он продолжает играть в спектаклях Театра имени Пушкина.
"Это прямо мука. Очень сложно сплотить зал при таком количестве людей. Отдача, эмоции совершенно другие", – признался актер.
Сергей Лазарев не отчаивается и продолжает радовать поклонников новыми работами. В 2020-м у него вышла два клипа, также он готовит музыкальный материал, планирует выступления...
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