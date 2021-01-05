Кошкина потрясла пышным бюстом для возбужденного артиста

Звездная брюнетка предалась жарким танцам на сцене, возбудив коллегу. Яна Кошкина выставила грудь на всеобщее обозрение.

Теледива не скрывает от людей пышный бюст и вовсю его использует на светстких мероприятиях. Актриса считает важным показывать выдающуюся особенность фигуры на публике и часто предстает перед камерой в откровенных нарядах. Новый год знаменитость встретила в столице Объединенных Арабских Эмиратов на веселой вечеринке вместе с популярными мужчинами из мира шоу-бизнеса. Яна Кошкина поделилась кадрами с праздничной ночи и заинтриговала народ.

В инстаграм-канале артистка обнародовала фото в роскошном сверкающем платье с корсетом, глубоким декольте и полупрозрачной юбкой. Наряд пришелся слегка не по размеру теледиве и ткань местами натянулась, как отметили поклонники девушки. Звезда снялась вместе с шоуменом Александром Реввой, ведущим мероприятий Александром Бурко и таинственным мужчиной, который если и не является Гариком Мартиросяном, то безумно похож на него со спины. Коллега склонился перед бюстом эффектной брюнетки на колени, а она подарила ему возбуждающий танец.

Артистка не стала отмечать на снимке ту самую персону, перед которой пикантно плясала, и дала поклонникам повод для обсуждений. Фанаты надются, что Яна Кошкина скоро рассекретит личность своего компаньона.