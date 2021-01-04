Установлена личность нового любовника Гагариной

Слухи о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова появились весной прошлого года. В конце декабря пара официально расторгла брак. Полина Гагарина собиралась взять дочь Мию и уехать отдыхать, однако бывший супруг помешал осуществлению плана.

Дмитрий Исхаков запретил жене вывозить дочь заграницу. В своем "Инстаграм" он рассказал, что все еще не планирует комментировать развод, однако эту ситуацию объяснит.

Оказалось, что звезда не поставила бывшего мужа в известность, что собирается взять трехлетнюю девочку с собой в отпуск. "Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал", – сообщил Дмитрий Исхаков. По его словам, он попытался выяснить детали происходящего у экс-супруги, но ответа не получил. Отцу нужно было знать куда, с кем и как едет его дочь.

"Я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен", – заявил тогда Дмитрий Исхаков. Однако поклонники оказались более изворотливы, чем он. Они быстро сопоставили все факты и установили личность предполагаемого возлюбленного артистки.

Отметим, что в отпуск Полина Гагарина все-таки улетела. Как к этому отнесся бывший супруг – остается только гадать.

Изучив снимки с пляжа, подписчики выяснили, что певица улетела отдыхать с музыкальным продюсером ChinKong Владимиром Чиняевым. Они сделали одинаковые фотографии в одно и то же время. Также поклонники подсчитали, что отдых обошелся паре в круглую сумму. Судя по всему, они живут в люксе стоимость около 300 тысяч рублей.

Напомним, что подобные подозрения возникли у самых внимательных пользователей еще пару месяцев назад в Турции. Ранее пара также была замечена в одном из столичных ресторанов.

