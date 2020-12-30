"Я опасаюсь": бывший муж помешал Гагариной улететь в отпуск с дочерью и новым любовником

Слухи о разводе Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова появились весной этого года и, к несчастью, оказались правдой. В конце декабря пара официально расторгла брак. Вероятно, в 2021 году артистка планировала начать новую жизнь, но бывший супруг помешал.

прочитано 812 раз