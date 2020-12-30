Бывший муж запретил Гагариной покидать Россию вместе с дочерью

Недавно в СМИ появилась информация, что Полина Гагарина в начале 2021 года планирует улететь из России вместе с дочерью Мией и сыном Андреем в экзотический Занзибар. Но неожиданно бывший муж, обратившись в Федеральную налоговую службу, запретил артистке вывозить наследницу за границу.
Журналисты решили связаться с фотографом, чтобы уточнить эту информацию. Но вместо четкого ответа они получили неоднозначный. Дмитрий удивился, что представители СМИ располагают такой информацией. Он отказался комментировать новость и пообещал высказаться по этому поводу позже.
Стоит отметить, что экс-супруг Гагариной уже жаловался на повышенное внимание к своей персоне со стороны журналистов. Исхаков обратился к прессе, сделав публикацию в "Инстаграм". Фотограф отметил, что не готов обсуждать свою личную жизнь ни отдельно с журналистами, ни на ток-шоу.
Напомним, о расставании Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова стало известно весной этого года. По какой причине певица и фотограф решили развестись, до сих пор неизвестно. По слухам, мужчине не нравилось, что супруга зарабатывает гораздо больше него.
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