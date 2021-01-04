"Пафос прет из всех щелей": новый "Мажор" с треском провалился

Второго числа вышел фильм по одноименному сериалу "Мажор", главные роли в котором исполнили Павел Прилучный и супруга Александра Цекало Дарина Эрвин. Поклонники с нетерпением ждали выхода кинокартины, чтобы насладиться обществом любимых героев еще раз. Однако, кажется, надежды не оправдались.

Ранее сам Прилучный писал, что вопросов относительно продолжения сценария так много, что он физически не смог бы ответить каждому. "Лучшего подарка, чем выход картины "Мажор. Фильм" в эти новогодние праздники мы придумать просто не смогли. Так что теперь официально: пуля прошла навылет, а что было дальше – смотрите уже со второго января. Спойлер: а дальше очень много экшена" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – сообщал артист.

Все ожидали, что это будет совершенно новый уровень. Судя по всему, как это обычно и бывает с долгожданными премьерами, что-то пошло не так. По мнению первых зрителей, сюжет фильма не представляет никакого интереса, а игра актеров оставляет желать лучшего. Особенно не вдохновила пользователей Дарина Эрвин. Многие отметили, что совершенно очевидно, как девушка попала на экраны: ее супруг Александр Цекало является одним из продюсеров картины. Это не спасло восходящую звезду в глазах строгих пользователей: они считают, что присутствие Эрвин еще сильнее испортило то, что и так было испорчено.

"Забавно наблюдать, как русские актеры имитируют бандитские группировки чернокожих американцев, а новая жена продюсера Цекало играет лидера азиатской наркомафии. Пафос тех или иных героев буквально прет из всех щелей, а банальность сюжетного развития окончательно убивает всяческий интерес к просмотру" – поделился мнением один из зрителей. "На языке вертятся только матные слова. Насколько хорош был первый сезон, настолько же плохим получился фильм. Без идеи, без какой-то морали. Просто шаблонная история", – писали другие пользователи.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Дарина Эрвин не хотела сниматься в фильме из-за отсутствия релевантного опыта и плохого русского языка. Видимо, продюсерам не стоило переубеждать артистку.

