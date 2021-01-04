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"Пафос прет из всех щелей": новый "Мажор" с треском провалился

Павел Прилучный. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Второго числа вышел фильм по одноименному сериалу "Мажор", главные роли в котором исполнили Павел Прилучный и супруга Александра Цекало Дарина Эрвин. Поклонники с нетерпением ждали выхода кинокартины, чтобы насладиться обществом любимых героев еще раз. Однако, кажется, надежды не оправдались.
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Ранее сам Прилучный писал, что вопросов относительно продолжения сценария так много, что он физически не смог бы ответить каждому. "Лучшего подарка, чем выход картины "Мажор. Фильм" в эти новогодние праздники мы придумать просто не смогли. Так что теперь официально: пуля прошла навылет, а что было дальше – смотрите уже со второго января. Спойлер: а дальше очень много экшена" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – сообщал артист.

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 Павел Валерьевич Прилучный

Павел Валерьевич Прилучный актер

Все ожидали, что это будет совершенно новый уровень. Судя по всему, как это обычно и бывает с долгожданными премьерами, что-то пошло не так. По мнению первых зрителей, сюжет фильма не представляет никакого интереса, а игра актеров оставляет желать лучшего. Особенно не вдохновила пользователей Дарина Эрвин. Многие отметили, что совершенно очевидно, как девушка попала на экраны: ее супруг Александр Цекало является одним из продюсеров картины. Это не спасло восходящую звезду в глазах строгих пользователей: они считают, что присутствие Эрвин еще сильнее испортило то, что и так было испорчено.

"Забавно наблюдать, как русские актеры имитируют бандитские группировки чернокожих американцев, а новая жена продюсера Цекало играет лидера азиатской наркомафии. Пафос тех или иных героев буквально прет из всех щелей, а банальность сюжетного развития окончательно убивает всяческий интерес к просмотру" – поделился мнением один из зрителей. "На языке вертятся только матные слова. Насколько хорош был первый сезон, настолько же плохим получился фильм. Без идеи, без какой-то морали. Просто шаблонная история", – писали другие пользователи.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Дарина Эрвин не хотела сниматься в фильме из-за отсутствия релевантного опыта и плохого русского языка. Видимо, продюсерам не стоило переубеждать артистку.

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Автор: 4 января 2021, 12:03 Источник: "Папарацци" ✓ Надежный источник
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Прилучный в ноябре простился с летом

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