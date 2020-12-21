Молодая супруга удивила признанием об интимной жизни с Цекало

Пара предпочитает не распространяться о личном, поэтому поклонники пытаются узнать хоть какие-то подробности. В своем блоге жена артиста ответила на вопросы подписчиков. Один из пользователей Сети поинтересовался у Дарины Эрвин, как супруги друг с другом общаются дома.
Как оказалось, пара предпочитает говорить между собой исключительно по-английски. По словам возлюбленной Александра Цекало, это помогает артисту практиковать иностранный язык. "Мне так проще", – добавила Дарина Эрвин. При этом художница отметила, что обычно дома происходит постоянная путаница – они могут разговаривать не только на английском, но и на русском или идише.
Также жена Александра Цекало рассказала о более интимных моментах своего брака. Например, она заявила, что у супругов должна быть одинаковая сексуальность, в противном случае союз не будет долговечным. Девушка отметила, что ее не привлекают замкнутые мужчины, которые ко всему прочему еще и не держат слово.
Стоит добавить, что супруга Александра Цекало не только пишет картины. Она также занимается созданием сценариев для зарубежных проектов и снимается в кино.
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