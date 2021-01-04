"Быть таким, каким не хочется": Агутин пожаловался на тяжелое положение

Артист опубликовал интересное стихотворение в своем "Инстаграм". Поэтическое произведение посвящено насущной теме начала января – похмелью. "Что-то есть в похмельном утре удивительное. Никому не пожелаю быть таким, но простительно, поверьте мне, простительно. Иль не верьте этим опусам хмельным..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – иронично отметил исполнитель.
"Все? пройдёт, но лишь единожды закончится, поднимая ввысь стремящихся на дно. Быть таким, каким не хочется и хочется. Каждым кажется, что каждому дано", – написал Агутин. Текст сопровождает характерная фотография: лицо певца опухло, он поддерживает его рукой и смотрит в камеру уставшим взглядом. Артист Игорь Николаев поддержал коллегу и оставил лаконичный комментарий: "Понимаю!".
Разделили боль кумира и поклонники: "Вам бы капусточки сейчас солёной, хрустящей с клюковкой!", "Главное, что выжил!", "Ой, Вы еще выглядите хорошо так, видели бы меня", "Какой есть, такой есть, молодец от души, все мы люди".
Также они высоко оценили творчество автора: "Но выглядите ПРЕКРАСНО, не как обычно выглядят люди с похмелья", "Если с похмелья складываются такие замечательные стихи, то делать нечего – пойду нажрусь!", "Похмелье пройдет, а талант останется", – оставили десятки комментариев обожатели.
Популярные темы форума
Обожаю Америку
Куда пропала Ната?
Меня бесит существование души
Как женится и не ошибится?
Ваши пожелания в Новом году.
Противостояние
Юдашкин, Цискаридзе, Лазарев
Денег нет на Новый год
Стояк
Как убить время?