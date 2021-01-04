"Быть таким, каким не хочется": Агутин пожаловался на тяжелое положение

Новогодние выходные продолжаются, и каждый проводит их по-своему. Многие звезды отечественной эстрады делятся с поклонниками забавными моментами и последствиями своего праздничного веселья. Леонид Агутин творчески подошел к вопросу.

Артист опубликовал интересное стихотворение в своем "Инстаграм". Поэтическое произведение посвящено насущной теме начала января – похмелью. "Что-то есть в похмельном утре удивительное. Никому не пожелаю быть таким, но простительно, поверьте мне, простительно. Иль не верьте этим опусам хмельным..." (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), – иронично отметил исполнитель.

"Все? пройдёт, но лишь единожды закончится, поднимая ввысь стремящихся на дно. Быть таким, каким не хочется и хочется. Каждым кажется, что каждому дано", – написал Агутин. Текст сопровождает характерная фотография: лицо певца опухло, он поддерживает его рукой и смотрит в камеру уставшим взглядом. Артист Игорь Николаев поддержал коллегу и оставил лаконичный комментарий: "Понимаю!".

Разделили боль кумира и поклонники: "Вам бы капусточки сейчас солёной, хрустящей с клюковкой!", "Главное, что выжил!", "Ой, Вы еще выглядите хорошо так, видели бы меня", "Какой есть, такой есть, молодец от души, все мы люди".

Также они высоко оценили творчество автора: "Но выглядите ПРЕКРАСНО, не как обычно выглядят люди с похмелья", "Если с похмелья складываются такие замечательные стихи, то делать нечего – пойду нажрусь!", "Похмелье пройдет, а талант останется", – оставили десятки комментариев обожатели.

