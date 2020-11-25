Агутин получил тяжелый удар

Артист рассказал, что его альбом Lа Vida Cosmopolita, который был записан вместе с гитаристом Ал Ди Меолой, вошел в лонг-лист в номинациях "Лучший альбом" и "Лучший латинский поп-альбом".
Ожидалось, что претендовать на награды сможет композиция Just A Rainy Day в категориях "Лучшая аранжировка" и "Лучший дуэт", а клип на песню Funcky Cha поборется за награду "Лучшее видео". Вместо Леонида Агутина, который получил серьезный моральный удар, на престижную премию номинирован российский дирижер Максим Емельянычев.
Артист претендует на победу в категории "Лучшая оперная запись" в составе коллектива Il Pomo D'Oro за оперу Генделя "Агриппина". Вместе с ним номинированы американская оперная певица Джойс Дидонато и продюсер Дэниел Залай.
Максим Емельянчев стал главным дирижером коллектива Il Pomo D'Oro в 2016 году. Кроме того, артист на протяжении последних двух лет возглавляет Шотландский камерный оркестр.
Ранее Леонид Агутин прокомментировал свою победу в конкурсе USA Songwriting Competition. Певец удивился, что организаторы обратили внимание на скромных представителей России, но при этом признал, что ему было очень приятно, когда Just a Rainy Day признали лучшей в категории "Мировые исполнители".
Популярные темы форума
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Собака
Заниматься любовью при ребенке
Кастовые отношения
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
Противный привкус
Почему девушки выбирают постарше?