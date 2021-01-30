В долгах как в шелках: в жизни бывшего Бузовой началась черная полоса

Похоже, что после расставания с Ольгой Бузовой жизнь молодого человека пошла под откос. Теперь Манукяна преследуют неудачи и разъяренные поклонники телеведущей. На этот раз вскрылись подробности о нестабильном финансовом положении артиста.
Вот уже и судебные приставы добрались до двери Давида. Примечательно, что федеральная служба ушла с пустыми руками. Как оказалось, брать с него абсолютно нечего. К слову, машина, которую Манукян постоянно показывает в личном блоге в "Инстаграм", вовсе не принадлежит ему.
Чуть позже вскрылись обстоятельства сложившейся ситуации. Экс-бойфренд Ольги Бузовой задолжал внушительную сумму двум влиятельным риелторам из Новосибирска. Для того, чтобы разобраться в этой истории, стоит вернуться в далекий 2015 год. Тогда Дава получил более миллиона рублей за квартиру общей площадью 76 кв. метров на стадии постройки дома.
Важно отметить, что по документам именно он является одним из застройщиков жилого комплекса. В результате несложных операций квартира была продана незнакомым людям. Теперь риелторы пытаются "вытрясти" те самые деньги из кошелька Манукяна. Мужчины стремятся выйти на связь с блогером, однако тот отказывается идти на контакт. Остается только гадать, окажется ли экс-возлюбленный Бузовой в суде.
Популярные темы форума
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
России грозит революция?..
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Массовые аресты
Старые ВОНЮЮЮЧКИ ЗАГАДИЛИ ФОРУМ!!!
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
Не могу похудеть
Нату в игнор
Бари Алибасов снова в топе новостей.