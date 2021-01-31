Юля весточку подала: в день 40-летия на могиле Началовой случилось невероятное чудо

31 января Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет. К этой большой дате все федеральные каналы приурочили фильмы, ток-шоу и концерты с участием певицы или о ней. А воскресным утром тысячи людей отправились на Троекуровское кладбище столицы, где уже почти два года покоится звезда.

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