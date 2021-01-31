Юля весточку подала: в день 40-летия на могиле Началовой случилось невероятное чудо

Могила артистки снова утопает в цветах и игрушках. Кажется, нет больше такой звезды, которую так же сильно и искренне любил народ. Ее смерть потрясла страну и до сих пор не дает покоя – о ней говорят, спорят...
Несмотря на промозглую погоду, люди все идут и идут к захоронению Юли, чтобы почтить ее светлую память, зажечь свечи и лампады. Многие приводят с собой детей, ведь многие относятся к покойной как к ангелу, покровителю ребятишек.
"Утром на могиле Юлии Началовой случилось невероятное чудо, – рассказали сотрудники Троекуровского кладбища. – Вдруг выглянуло солнце, и такой мощный поток лучей полился на памятник, такое невероятное тепло, словно летом!... Казалось, Юля смотрит с портрета, улыбается и подмигивает всем нам. Люди, которые в это время были здесь, приняли это за добрую весть – мол, это Началова подала с того света знак в свой юбилей. Все стали креститься, а многие заплакали".
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года из-за остановки сердца, вызванной обширным абсцессом. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет и общий сбой в организме, вызванный анорексией. Ее могила сегодня считается самой посещаемой на Троекуровском кладбище, где покоятся так же Вера Глаголева, Николай Караченцов, Марина Голуб, Валентин Гафт, Александр Лазарев...
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