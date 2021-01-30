Предсказала смерть: пророчества Ванги для Прокловой сбылись через много лет

Валентина Талызина рассказала необычную историю о Ванге. Однажды к болгарской прорицательнице приехал гипнотерапевт Александр Кашпировский. Он беседовал с ясновидящей сорок минут. Ванга расспрашивала знаменитость о семье. Кашпировский отвечал односложно, мол, все хорошо. Когда аудиенция закончилась, и Александр вышел за дверь, ведунья сказала: "Все врет, у него уже другая женщина и другие дети".
По словам Елены Прокловой, именно Ванга напророчила ей смерть детей. Актриса несколько раз приезжала к ней в село Рупите.
"Ее первым предсказанием было – "кровь свою терять будешь", – вспомнила Проклова. Тогда артистка не поняла значения слов ясновидящей. Истинный смысл сказанного открылся знаменитости через много лет.
Напомним, во втором браке с врачом Александром Дерябиным Елена Проклова родила мальчиков-близнецов. Сыновья актрисы умерли практически сразу после появления на свет. После третьего замужества артистка вновь произвела на свет мальчика. К сожалению, этот малыш знаменитости также скончался вскоре после рождения.
Второй приезд Елены Прокловой к Ванге закончился истерикой последней. Когда Ванга выпроводила актрису из дома, та завалилась в палисаднике на землю и начала смеяться. Как призналась Елена, в тот момент она испытывала дикий страх.
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