"Любуюсь": Петросян показал главный итог года

Для Евгения Петросяна 2020 год принес много нового. Сам юморист, судя по всему, счастлив тем, как сложилась его жизнь.
На своей странице в "Инстаграм" он опубликовал фотографию, на которой перед новогодней елкой держит на руках собственного ребенка. "Новый год все подводят итоги года! А я любуюсь своим итогом года!", – подписал он снимок.
Пользователи Сети пришли от увиденного в настоящий восторг. Некоторые заметили, что маленький ребенок – это не итог, а только начало большого пути. Другие просто предпочли поделиться своим безграничным уважением и восхищением перед артистом.
Снимком с маленьким ребенком Евгений Петросян растопил даже самые суровые сердца. Среди комментаторов не нашлось ни одного, который решился бы оставить под таким светлым постом язвительное замечание или какую-нибудь придирку.
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