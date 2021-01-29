Киркоров прервал молчание после смерти близкого друга

В инстаграм-аккаунте Филиппа Киркорова появились снимки, на которых он запечатлен в компании Александра Шевчука. Певец сопроводил кадры отрывком своей песни "Прохожие": "Мир полон прохожих, и чем-то похожих на тебя, но все же не таких, как ты".
Также поп-король обратился к Шевчуку. "Спасибо за твое творчество. <...> Светлая память!", – написал Филипп в социальной сети. Поп-король отметил, что стилист, который являлся мастером своего дела, всегда создавал красоту.
Кроме того, певец отправил венок, который был возложен к могиле стилиста. "С печалью в сердце от Филиппа Киркорова", – написано на траурной ленте.
Напомним, Шевчук скончался 24 января. У стилиста открылось анальное кровотечение, из-за чего он был экстренно госпитализирован. Врачи диагностировали некроз тканей. Также специалисты извлекли из прямой кишки инородный предмет, но им не удалось спасти жизнь стилиста.
Церемония прощания и похороны друга Филиппа Киркорова состоялись 29 января. На траурном мероприятии побывал корреспондент "Дни.ру". По его словам, покойный Александр Шевчук был одет в строгий черный костюм, белую рубашку и напоминал заснувшего прекрасного принца из сказки.
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