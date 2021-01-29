"Мы с ним развлекались": Убитая горем Стоцкая разрыдалась у гроба умершего от анального разрыва Шевчука

В столичной ЦКБ Управления делами Президента простились со звездным стилистом Александром Шевчуком. Среди присутствующих на панихиде была и Анастасия Стоцкая.

Актриса и певица не могла сдержать слез, подойдя к гробу друга. Она рыдала навзрыд, ибо горе ее было безмерно. А на выходе из зала прощаний к Стоцкой подошел корреспондент "Дни.ру".

"Казалось, что Саша будет жить вечно, – вздыхает Настя. – Он так хорошо всегда выглядел, так следил за собой, занимался спортом, вел правильный образ жизни. Мы дружили и работали с ним около 20 лет – Шевчук был первым парнем, который меня профессионально меня накрасил. Мои первые клипы создавались с ним, он же готовил меня и к конкурсу "Новая волна" в Юрмале (в 2003 году она победила там с песней "Вены-реки" – Прим. ред.). Мы дружили, развлекались вместе, очень много общались. Саша всегда поддерживал меня в трудные минуты".

Напомним, вечером 24 января у 54-летнего стилиста Александра Шевчука после гей-оргии открылось анальное кровотечение, Прибывшие по вызову врачи констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его не удалось.

"В последний раз я видел Сашу где-то месяц назад – он приходил ко мне на спектакль "Шахматы" и потом в восхищении принес огромный набор разных средств по уходу за волосам, – продолжает Стоцкая. – Мы планировали с ним на днях встретиться, но, увы, не получилось".

В эти скорбные дни в пресс много пишут о любовных связях Шевчука. "Я не могу сказать, что он был одиноким человеком, – заверила Стоцкая. – У него было много друзей, коллег, с которыми он общался. И несчастным человеком не выглядел".