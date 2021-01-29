"И прости ему все прегрешения": умершего в гей-оргии Шевчука отпевали по всем православным канонам

Православный священник более полчаса по всем канонам совершал панихиду над новопреставленным рабом божием Александром. В молитве он просил Всевышнего простить покойному все вольные и невольные прегрешения. А когда хор певчих завершил заупокойную литургию словами "И сотвори ему вечную память", вложил в правую руку стилиста свернутую разрешительную грамоту с молитвой.
Она считается своего рода пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. Речь в разрешительной молитве, или в "подорожной", как ее еще называют в народе, идет о грехах усопшего и об их отпущении.
Проститься с Александром Шевчуком пришли те, с кем он дружил и работал много лет – Александр Буйнов, Прохор Шаляпин, Анастасия Стоцкая, Роман Архипов. А венки прислали Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Лайма Вайкуле. Она, как говорят, и взяла на себе все расходы по организации похорон.
Напомним, вечером 24 января у 54-летнего стилиста Александра Шевчука после гей-оргии открылось анальное кровотечение, Прибывшие по вызову врачи констатировали некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его не удалось.
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