Виктор Дробыш озвучил необычные планы на встречу Нового года

На вопрос о том, где и с кем Виктор Дробыш планирует встречать Новый год продюсер рассказал, что намерен отметить праздник со своими детьми в арабской пустыне. "Где нет людей", – цитирует Дробыша РИА ФАН. Впрочем, журналисты отмечают, что продюсер сильно спешил, разговаривая с корреспондентом, поэтому нельзя с уверенностью сказать, насколько он был серьезен при ответе.