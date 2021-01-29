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Как у Началовой: вдова раскрыла подробности смерти Грачевского

Как у Началовой: вдова раскрыла подробности смерти Грачевского

Борис Грачевский и Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
36-летняя Екатерина Белоцерковская впервые дала интервью после смерти Бориса Грачевского в программе "Пусть говорят" Первого канала. В частности, женщина рассказала о словах врача перед тем, как режиссер скончался.
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Молодая вдова отметила, что ее больной коронавирусной инфекцией супруг сначала не хотел обращаться за помощью в больницу. Она рассказала о том, как начиналась болезнь. По словам женщины, Борис Грачевский пришел с работы, у него начался озноб. Тест на коронавирус оказался положительным.

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Через три дня заболела и сама Екатерина. Температура у режиссера поднялась на седьмой день болезни. "Просила его сделать КТ, а он отказывался. Врач, который лечил мужа по телефону, сказал не делать КТ. Когда температура держалась четыре дня подряд – я уже криком кричала: "Пожалуйста, нужно сделать КТ". Я не могла его убедить", – поделилась вдова Бориса Грачевского.

Екатерина вспомнила разговор с врачом незадолго до смерти создателя "Ералаша". Белоцерковская до последнего верила, что любимый муж выкарабкается и победит коварную болезнь. По ее словам, подобным образом уходила из жизни певица Юлия Началова. У режиссера отказали почки. "Врач написала: "Катенька, все плохо. У него развился сепсис", – поделилась деталями избранница Бориса Грачевского.


В тот роковой день, 14 января женщина уложила маленького сына Филиппа спать и внезапно почувствовала, как сильно кольнуло сердце. Тут же малыш закричал "папа". Екатерин успокоила ребенка, а следом раздался телефонный звонок. Белоцерковская боялась снимать трубку. Она все поняла.

Как отметила убитая горем вдова Бориса Грачевского, если бы не сын, то главную трагедию в своей жизни она бы не пережила. По ее словам, ребенок скучает по папе, а сама она каждый день целует фотографии супруга.

Напомним, что Борис Грачевский умер от последствий коронавируса в возрасте 71 года. У него осталось четверо детей от трех разных жен.

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Автор: 29 января 2021, 10:50 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Простите, но о гениальном артисте Дмитрии Хворостовском не было столько упоминаний. Кто такая, эта, Кончалова? Певичка- никакая. Мужиком меняла слёту, любила бухнуть, баловалась " мукОй"...Теперь- она вошла в ранг провидиц?
Гость
Ответить
Гость
Заколебали уже с Началовой! Ну сколько можно!
Ещё только начало.Как заявила её "сестричка", пиарщица Исаева ещё будет много фильмов о Началовой
Гость
Ответить
Сколько можно говорить и вообще упоминать об этой Началовой, не самой известной, не самой популярной, не самой порядочной.
Гость
Ответить
Заколебали уже с Началовой! Ну сколько можно!
1

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