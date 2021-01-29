Как у Началовой: вдова раскрыла подробности смерти Грачевского

Молодая вдова отметила, что ее больной коронавирусной инфекцией супруг сначала не хотел обращаться за помощью в больницу. Она рассказала о том, как начиналась болезнь. По словам женщины, Борис Грачевский пришел с работы, у него начался озноб. Тест на коронавирус оказался положительным.
Через три дня заболела и сама Екатерина. Температура у режиссера поднялась на седьмой день болезни. "Просила его сделать КТ, а он отказывался. Врач, который лечил мужа по телефону, сказал не делать КТ. Когда температура держалась четыре дня подряд – я уже криком кричала: "Пожалуйста, нужно сделать КТ". Я не могла его убедить", – поделилась вдова Бориса Грачевского.
Екатерина вспомнила разговор с врачом незадолго до смерти создателя "Ералаша". Белоцерковская до последнего верила, что любимый муж выкарабкается и победит коварную болезнь. По ее словам, подобным образом уходила из жизни певица Юлия Началова. У режиссера отказали почки. "Врач написала: "Катенька, все плохо. У него развился сепсис", – поделилась деталями избранница Бориса Грачевского.
В тот роковой день, 14 января женщина уложила маленького сына Филиппа спать и внезапно почувствовала, как сильно кольнуло сердце. Тут же малыш закричал "папа". Екатерин успокоила ребенка, а следом раздался телефонный звонок. Белоцерковская боялась снимать трубку. Она все поняла.
Как отметила убитая горем вдова Бориса Грачевского, если бы не сын, то главную трагедию в своей жизни она бы не пережила. По ее словам, ребенок скучает по папе, а сама она каждый день целует фотографии супруга.
Напомним, что Борис Грачевский умер от последствий коронавируса в возрасте 71 года. У него осталось четверо детей от трех разных жен.
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