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"У меня остановилась жизнь": вдова Грачевского вызвала усопшего супруга на разговор

Борис Грачевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Для молодой жены российского кинорежиссера столь внезапное расставание с возлюбленным стало настоящим ударом. Девушка не верила до последнего, что 71-летний Борис Грачевский не сможет побороть страшный недуг.
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Екатерина Белоцерковская осталась одна с маленьким ребенком на руках. Близкие друзья художественного руководителя "Ералаша" пообещали, что не бросят вдову и помогут ей в содержании звездного наследника.

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Несмотря на помощь со стороны, экс-супруга Грачевского не выходит на связь. Молодая мама убита горем. После долгого молчания Екатерина впервые опубликовала пост в личном блоге. Даже в нем Белоцерковская обратилась к покойному мужу.

"Семь дней с твоих похорон. Ты все равно со мной и во мне. Теперь твоя обитель – холодная земля. Каждый раз, приезжая к тебе, у меня останавливается жизнь. Она остановилась 14 января. Я люблю тебя", – написала возлюбленная.

Екатерина как будто пытается связаться с усопшим и всеми силами возвращает о нем воспоминания. Смерть Бориса Грачевского спровоцировала всплеск негативных комментариев и происков СМИ. Ежедневно появляются подробности из личной жизни режиссера, порочащие его честь.

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Публикация от Екатерина Белоцерковская (@belotserkovskaia_official)

Напомним, Борис Юрьевич скончался от последствий бушующей пандемии коронавируса. На протяжении трех недель лучшие врачи Москвы боролись за его жизнь. В один момент он даже пошел на поправку, но затем сценаристу стало только хуже.

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Автор: 24 января 2021, 15:14 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Звездные дети "Ералаша": кто стал известным благодаря тележурналу Бориса Грачевского

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