"У меня остановилась жизнь": вдова Грачевского вызвала усопшего супруга на разговор

Для молодой жены российского кинорежиссера столь внезапное расставание с возлюбленным стало настоящим ударом. Девушка не верила до последнего, что 71-летний Борис Грачевский не сможет побороть страшный недуг.

Екатерина Белоцерковская осталась одна с маленьким ребенком на руках. Близкие друзья художественного руководителя "Ералаша" пообещали, что не бросят вдову и помогут ей в содержании звездного наследника.

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Несмотря на помощь со стороны, экс-супруга Грачевского не выходит на связь. Молодая мама убита горем. После долгого молчания Екатерина впервые опубликовала пост в личном блоге. Даже в нем Белоцерковская обратилась к покойному мужу.

"Семь дней с твоих похорон. Ты все равно со мной и во мне. Теперь твоя обитель – холодная земля. Каждый раз, приезжая к тебе, у меня останавливается жизнь. Она остановилась 14 января. Я люблю тебя", – написала возлюбленная.

Екатерина как будто пытается связаться с усопшим и всеми силами возвращает о нем воспоминания. Смерть Бориса Грачевского спровоцировала всплеск негативных комментариев и происков СМИ. Ежедневно появляются подробности из личной жизни режиссера, порочащие его честь.

Напомним, Борис Юрьевич скончался от последствий бушующей пандемии коронавируса. На протяжении трех недель лучшие врачи Москвы боролись за его жизнь. В один момент он даже пошел на поправку, но затем сценаристу стало только хуже.

