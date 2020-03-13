Афиша на неделю с 13 по 19 марта 2020 года

После отмены крупных мероприятий в рамках предотвращения эпидемии коронавируса культурная Москва замерла в ожидании. Тем не менее, жизнь продолжается! О самых интересных событиях столицы читайте в традиционном обзоре "Дни.ру".

13 марта, пятница

В Государственном Кремлевском Дворце выступит Гару, один из самых ярких и харизматичных певцов франкоязычного мира. Благодаря роли Квазимодо в мюзикле "Нотр Дам де Пари" он получил известность в самых разных уголках планеты. Его хрипловатый страстный голос и романтический образ мачо покорил сердца дам всех возрастов. Впоследствии он сотрудничал с Селин Дион и Робби Уильямсом, перепевал такие великие шлягеры как "La Boheme" Шарля Азнавура. Сейчас его дискография насчитывает 10 пластинок и множество хитов. Гару интересно все. Он записывает дуэты, снимается в кино, участвует в программе знаменитого Cirque du Soleil, исполнив роль волшебника Зарка. В Кремле прозвучат как лучшие хиты вроде "Belle", так и новые песни.

В театре "Модерн" покажут спектакль "Человек с глазами Моцарта", приуроченый к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. "Я воспитывался на лучших советских картинах и книгах о войне. И давно хотел снять фильм или поставить спектакль на эту тему. Меня очень беспокоит та ситуация, которая складывается сегодня в мире – когда политики и иже с ними пытаются переписать историю, переиначить роли стран-участниц Второй мировой, пересмотреть результаты войны, – рассказывает режиссер-постановщик спектакля и художественный руководитель театра Юрий Грымов. – "Человек с глазами Моцарта" – это пронзительная, искренняя история о людях, в дом которых пришла война; рассказ об отчаянной любви и непобедимой вере, силе искусства, а также о вечном и решающем выборе человека между добром и злом.

В "Школе современной пьесы" покажут спектакль "Пришел мужчина к женщине". Это лирическая комедия по пьесе Семена Злотникова в постановке Иосифа Райхельгауза, которая увидела свет в 1989 году. И вот она возвращается на сцену театра. Иосиф Райхельгауз рассказывает: "Когда мы начали репетировать, показалось, что время повернулось вспять: точность, профессионализм, органичность. [...] Новая версия будет отличаться от предыдущих. Если раньше мы пытались дотянуть пьесу, ее реалии, атрибуты до сегодняшнего дня – осовременивали текст, актуализировали некоторые детали быта героев, то сейчас я хочу добиться обратного эффекта – ощущения ретро. Да, это происходит не сегодня, а лет 40 назад, когда люди именно так разговаривали, когда они именно так чувствовали, когда так выстраивались их отношения. [...] Вот и "Пришел мужчина к женщине" – классика. Именно так мы собираемся его играть".

В концертном зале "Зарядье" выступит Национальный филармонический оркестр, за пульт встанет его художественный руководитель и главный дирижер Владимир Спиваков. В программе произведения Прокофьева и Чайковского. Зрителей ждет высочайшая культура исполнения и безупречный выбор солистов.

14 марта, суббота

В Евангелическо-лютеранском соборе Святых Петра и Павла фонд "Коллегиум Музикум" представит концерт, где будут исполнены сочинения классиков английской музыки. Гостей ждут произведения, навеянные кельтским фольклором, достопримечательностями Рима и Лондона, шедевры Бриттена и Элгара, а также возможность целиком услышать знаменитый концерт Карла Дженкинса "Palladio" – безусловный хит XXI столетия. В вечере примут участие лауреат международных конкурсов Федор Строганов (орган), Симфонический оркестр Московской областной филармонии "Инструментальная капелла". Дирижер – заслуженный артист России Виктор Луценко.

В Театре Российской Армии покажут спектакль "Старомодная комедия". Сюжет разворачивается в августе 1968 года, в санатории на берегу Рижского залива. Главный врач Родион Николаевич вызывает пациентку Лидию Васильевну по поводу нарушения санаторного режима: она, несмотря на преклонный возраст, распевает песни по ночам и лазает в окна. Пациентка оказывается с бойким характером и ни в чем не уступает молодым. Ее кредо: "Женщина в любом возрасте должна блистать, быть великолепной!".

В Центре культуры и искусства "Меридиан" выступит композитор Сергей Любавин. Артист представит программу "Выше только любовь". Зрители ждут как известные песни, так и новинки, а также попурри из песен на стихи Сергея Есенина. Организаторы обещают отличное настроение, качественный живой звук, незабываемый вокал артиста, а также специальные сюрпризы.

В Малом театре покажут спектакль "Физики". В дорогой лечебнице для душевнобольных произошло загадочное убийство молодой медсестры. Инспектор полиции Рихард Фос начинает расследование и погружается в пучины тайн этого странного заведения. В первую очередь внимание Фоса привлекают три физика, постоянно проживающие в пансионате. Один из них – ученый, пропавший много лет назад... Это пьеса швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта. Роли исполняют: Борис Невзоров, Александр Клюквин, Владимир Носик, Ирина Леонова, Никита Панфилов и другие. Режиссер – Алексей Дубровский.

В Центре фотографии имени братьев Люмьер состоится лекция Андрея Сарабьянова "Александр Родченко и беспредметное искусство". Мероприятие пройдет в рамках выставки "Александр Родченко. Из коллекции Still Art Foundation". Александр Родченко – живописец и график, дизайнер и фотограф, один из "пионеров конструктивизма" и организаторов музеев нового типа, педагог. О его таланте расскажет Андрей Сарабьянов – кандидат искусствоведения, куратор выставок и эксперт по русскому искусству ХХ века.

Автомузей "Моторы Октября" отпразднует свой первый день рождения. Гостей ждет живое общение с директором музея Дмитрием Октябрьским в формате "вопрос-ответ". Дети смогут поучаствовать в квесте "Получи машину мечты", где они должны будут выполнить задания с интерактивными экспонатами музея, в ходе чего познакомятся со звуком работы двигателя, фар, колес и рамы. В конце квеста каждый участник получит модель автомобиля, который он собрал собственными руками. Для взрослых гостей состоится шоу ретроавтомобилей – опытные водители продемонстрируют скорость ГАЗ 13 "Чайка" и ЗИМ, проходя на скорости препятствия: слалом, заезд в гараж, управление авто в ограниченном пространстве.

В Театре им. Н.Сац покажут восточную музыкальную сказку "Волшебная лампа Аладдина". Это масштабный, эффектный спектакль, в котором на сцене царят фантастические декорации, похожие на иллюстрации из любимой книжки. Здесь опера соединяется с балетом, чтобы поразить воображение публики, а приключения героев до глубины души захватывают внимание зрителей, трогая самые потаенные струны души.

В Соборе Святых Петра и Павла состоится "World music в Кафедральном. Гала-концерт" от фонда "Бельканто", приуроченный ко Дню Святого Патрика. Зрителей ждет соединение традиции с новыми музыкальными тенденциями и талантливые современные исполнители. Зазвучат инструменты с богатой историей – волынка, арфа и орган. В программе - традиционное кельтские, ирландские и шотландские мелодии.

15 марта, воскресенье

Дома актера состоится творческий вечер-концерт заслуженного артиста РФ Александра Олешко. В качестве специальных гостей в вечере примут участие – народный артист России Левон Оганезов, детский музыкальный театр "Домисолька" и творческий центр BROSCO. Александр Олешко рассказывает: "Я возрождаю забытый жанр творческих встреч, когда зрители могут вместе с артистами создавать особенное, незабываемое действие! Дом актера, где каждый уголок хранит память о наших великих артистах, идеальное место для доброго, искрометного вечера песни, юмора и хорошего настроения. Признание в любви это и музыка, и воспоминания, и рассказы, и пародии".

В ГЛАВCLUB GREEN CONCERT пройдет Фестиваль независимых рейв-артистов "Первый". Как отмечают создатели, это дружеский эксперимент, в котором артисты участвуют на легкой волне и готовы показать все, на что они способны. Гостей ждет четыре часа жаркой дискотеки нон-стоп, мощное визуальное шоу, а также собственная шуточная премия с абсурдными номинациями и приятные сюрпризы.

В "Геликон-опере" покажут спектакль "Леди Макбет Мценского уезда" по одноименному произведению Николая Лескова на основе музыки Дмитрия Шостаковича. Сюжет известен всем. Катерина Львовна, жена богатого купца Зиновия Борисовича Измайлова, изнывает от тоски и одиночества. Донимает её и свёкор, Борис Тимофеевич: нет до сих пор наследника, хотя пятый год замужем. И тут Зиновий Борисович приводит нового работника Сергея. И закручивается круговорот, где смешиваются любовь и страдание, жадность и отчаяние, вероломство и страх.

16 марта, понедельник

В Концертном зале имени П. И. Чайковского выступит Хор Сретенского монастыря, дирижер – Никон Жила, и Алексей Татаринцев (тенор). В программе произведения Рахманинова, Мясникова, Архангельского, Чеснокова и др. Хор при Московском Сретенском монастыре возник одновременно с основанием монастыря в 1397 году и существует уже более 600 лет. В репертуаре коллектива, помимо духовной музыки, лучшие образцы песенной традиции России – русские, украинские и казачьи песни, песни военных лет, известные романсы, которые артисты исполняют в уникальных хоровых аранжировках.

17 марта, вторник

В Доме актера покажут интерактивный спектакль Лизы Арзамасовой "ЧП". Название расшифровывается как "через постель". Но никакой пошлости. Это будет душевный разговор, где на протяжении всего спектакля главной героине снятся сны, частью которых будут и сами зрители. Здесь переплетутся бессонница, ночные кошмары и несбывшиеся надежды, радость от свершений и огонь любви. Каждый раз на сцене появляется новый гость, который проживает с Лизой ее сны. Гостями уже побывали Дмитрий Хрусталев, Родион Газманов, Анастасия Уколова, Борис Грачевский, Петр Налич, Инна Звенятская и другие.

С 17 по 23 марта в Государственном Кремлевском Дворце состоится возвращение известного мюзикла "Дон Жуан". Это свободная адаптация классического сюжета. Музыку и либретто в 2003 году написал французский композитор Феликс Грей. Он не ставил себе цели перенести действие в современный контекст, поэтому расположил его вне времени. Мюзикл стал хитом сразу после премьеры, что легко объяснимо: помимо интересных декораций и эффектного света, в "Дон Жуане" много постановочных поединков и ярких спецэффектов, которые подчеркивают фантастическое измерение происходящего. Безусловным украшением стала хореография на основе испанских танцев, в первую очередь фламенко. На этот раз зрители увидят обновленную оригинальную версию мюзикла на французском языке.

18 марта, среда

В МХАТ им.М.Горького покажут спектакль "Парикмахерша". Это трагикомедия об обычной женщине из провинции. Она наивная мечтательница, живущая иллюзиями, убегающая в воображаемый мир от грустных реалий жизни, готовая ждать, верить, обманываться, прощать, любить и жертвовать собой. Это очень романтичная история с простым текстом, но чем проще люди говорят, тем сложнее они чувствуют. Пьеса в свое время покорила зрителей театра "Практика". В данной вариации она переписана и приближена к современности драматургом Сергеем Медведевым специально для МХАТ.

В Соборной палате публику ждет музыка "Stabat Mater" Джованни Перголези – жемчужина мировой музыкальной культуры. На сцену выйдет Государственная академическая хоровая капелла России имени А.А. Юрлова, Дарья Зыкова (сопрано), Полина Шамаева (меццо-сопрано), Федор Строганов (орган).

19 марта, четверг



В "Московском международном Доме музыки" состоится концерт "Классика энерджи. Разрушая стереотипы". На сцену выйдет Симфонический оркестр Москвы "Русская филармония", дирижер – Роберто Молинелли (Италия). Будут исполнены классические хиты всех времен в различных стилях и жанрах: джаз, рок, латино, диско, рок-н-ролл и электронная музыка. "Времена года" Вивальди, Пятая и Девятая симфонии Бетховена, "Танец Феи Драже" Чайковского, "Кармина Бурана" Орфа, "В пещере горного короля" Грига, "Половецкие пляски" Бородина, произведения Баха, Моцарта, Верди, Шопена – все это в новом оригинальном звучании.

В Crocus City Hall певица Ирина Дубцова отметит пятнадцатилетие своей творческой деятельности. За период сольной карьеры артистка записала множество хитовых песен: "О нем", "Кому? Зачем?", "Ветра", Медали", "Люба-Любовь", "Москва-Нева", "Люби меня долго", "Я люблю тебя до луны", "Факт" и другие – в сумме более 100 композиций. А началось все с победы на проекте Первого канала "Фабрика Звезд – 4". В рамках грядущего шоу состоится презентация нового альбома и концертной программы. Множество песен Ирина написала не для себя, а для своих коллег. Поэтому на концерте исполнят свои хиты Полина Гагарина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Зара, Валерия, Стас Пьеха, Александр Ревва, EMIN, Ольга Бузова и многие другие артисты.

В Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой начнут показывать новое шоу "LUZIA" от Cirque du Soleil. Представление посвящено мифологии, культуре и природе Мексики. Зрители ждут яркие картины, возникающие прямо на глазах из капель воды, более 750 костюмов, оживающее на сцене платье, наряды акробатов, покрытые 850 зеркальными кусочками, многометровые маски животных с подвижной мимикой и многие другие декорации и сценические приемы. В шоу задействовано 115 человек из 25 стран. За саундтрек отвечает известная мексиканская певица Майо Корнехо. Показы продлятся до 17 мая.