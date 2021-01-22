Убитая горем бывшая жена Грачевского сбежала из Москвы вместе с дочерью: Прохода не дают

У создателя "Ералаша" остался полугодовалый сын Филипп и восьмилетняя дочь Василиса, которая очень остро переживает потерю отца. По словам бывшей жены режиссера, девочка пребывает в шоке. Анна Грачевская также тяжело переживает смерть некогда близкого человека, девушка отказывается общаться с прессой и старается не выходить из дома.
По словам бывшей супруги Бориса Грачевского, ей пока сложно говорить даже физически. Все свое время девушка проводит вместе с дочерью, которой как никогда нужна поддержка. "Даже решила увезти ее пока из Москвы. В школе проходу не дают, все задают вопросы", – поделилась Анна.
Напомним, что развод Бориса Грачевского со второй женой был громким. Создатель "Ералаша" хотел даже выкупить у экс-супруги свою фамилию и клялся, что больше никогда не пойдет в ЗАГС. Но постепенно страсти улеглись, режиссер купил для бывшей возлюбленной и дочери квартиру, а также помогал материально.
Напомним, Борис Грачевский скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Создатель "Ералаша" поступил в больницу с обширным поражением легких, и врачи приняли решение ввести его в кому. Однако организм 71-летнего продюсера не справился.
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