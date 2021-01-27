Вдова Грачевского отказалась решать вопрос с наследством

Как сообщают СМИ, Борис Грачевский составил завещание. По слухам, режиссер решил передать все имущество и активы Екатерине Белоцерковской и девятимесячному сыну Филиппу. Остальным членам семьи основателя "Ералаша" якобы ничего не досталось.
В светской тусовке были уверены, что из-за этого факта развернется настоящая война за наследство Бориса Юрьевича. Вероятно, так и случится. Как пишет "7дней.ru", взрослые дети Максим и Ксения намерены заявить о своих правах на недвижимость. То же самое якобы сделает вторая супруга Грачевского Анна, которая в 2012 году родила от него девочку Василису.
Близкие друзья Бориса Юрьевича рассказали, что Екатерина не собирается спорить с другими родственниками из-за наследства. Мол, сейчас вдова режиссера пытается прийти в себя после трагедии. Также Белоцерковская хочет сосредоточиться на воспитании ребенка. Кроме того, вдова режиссера, возможно, в будущем создаст музей его памяти.
Напомним, Борис Грачевский скончался 14 января. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Режиссера похоронили спустя три дня на Троекуровском кладбище.
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Вы хотели бы жить в дворце?
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Была тема о дворцах. Теперь другая. А вы бы хотели жить нормально. И как вы это видите??
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