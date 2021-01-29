"Мы все небезгрешны": вдова высказалась о любовной связи Караченцова с Азизой

В студии программы "Пусть говорят" Первого канала звезда рассказала об этом ярком эпизоде жизни. Артистка даже познакомила Караченцова со своей мамой.
Он присел перед ней на колени, взял за руку и стал расспрашивать про семью. В ответ она спросила, есть ли у него жена? И актер честно признался, что женат и растит сына. В Угличе любовники останавливались в частных домах. На память Караченцов подарил певице Азизе тканевую шкатулку с изображением сердца, заявив, что это "его сердце", и он дарит его любимой женщине.
Высказалась на этот счет и вдова артиста Людмила Поргина. Она призналась, что даже если домыслы о любовной связи ее супруга – правда, она прощает и его, и ее. "Мне не верится, что это было у вас. Но, с другой стороны, если бы я была мужчиной, я бы сама полюбила эту женщину. Я понимаю, что мы все небезгрешны", – заявила актриса. Она добавила, что не любить Караченцова было невозможно, потому что он был человеком невероятной энергии.
Напомним, в начале января этого года стало известно, что у певицы Азизы появился новый поклонник, с которым она познакомилась на своих онлайн-уроках. Артистка из-за резкого падения количества живых выступлений начала заниматься преподаванием дистанционно.
Среди студентов оказался молодой итальянец Алессандро, который давно следит за творчеством певицы. В шоу "Пусть говорят" ее возлюбленный неожиданно для всех сделал предложение руки и сердца певице Азизе, протянув ей кольцо. Артистка приняла украшение, но ответ пообещала дать позже.
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