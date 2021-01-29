Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Пятница
29 января
Лента новостей
10:23
"Уходит целая эпоха": отчаявшийся Пригожин почтил память Ланового
10:13
Умер изучавший озоновые дыры химик
10:04
"Это тяжело принять": актер Самойленко сообщил о трагедии в семье
09:52
Володин назвал самый важный закон января
09:52
В Забайкалье при пожаре погиб ребенок
09:52
Звездные роли: чем запомнился Василий Лановой
09:49
Гороскоп на февраль 2021 года
09:29
На Щелковском шоссе столкнулись три машины
09:27
Эксперт отреагировал на громкие заявления Лукашенко об амнистии
08:44
Не мог дышать и пережил клиническую смерть: обнародованы ужасающие детали предсмертных мук Ланового
08:42
"Мы все небезгрешны": вдова высказалась о любовной связи Караченцова с Азизой
08:11
"Теперь они снова встретятся!": новость о смерти Ланового убила вдову Этуша
07:51
Сбежавшая на Украину Максакова сообщила о связи с Лановым
06:02
Коронавирус: последние новости на сегодня, 29 января 2021 года
04:07
"Дала волю остроумию": Борисова поглумилась над расставшейся с таинственным возлюбленным Волочковой
02:01
"Это хайп!": Бородина объявила войну нахальной матери Манукяна
01:17
Ушел к любимому мальчику: Лановой на 8 лет пережил сына
00:50
Домов и квартир на миллионы долларов: какое наследство оставил Лановой
00:11
Умер Василий Лановой
00:05
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года
22:02
Еще один футболист: Бузову подозревают в романе с молодым спортсменом
21:47
Чай с лимоном оказался способным продлевать жизнь
21:25
Хочет еще одного ребенка? 66-летняя Успенская переживает из-за слухов о запрете суррогатного материнства
20:21
Ученый предрек вспышку еще двух видов заболеваний в России после отмены карантина
19:58
"С Богом!": россияне молятся за объявившую голодовку Гузееву
19:49
Старшая дочь не явилась на похороны Грачевского из-за глубокой обиды
19:33
Глава Роспотребнадзора заговорила об отмене масочного режима в России в 2021 году
19:15
Генсек ООН признал 2020 "годом смерти"
19:01
У 87-летнего Ланового наступила клиническая смерть
18:49
Завершившего карьеру бойца Хабиба Нурмагомедова позвали в футбольный клуб
18:48
"Наше счастье вполне возможно": 250-килограммовый сын Сафронова решил оплодотворить Бузову
18:17
"Никому не желаю побывать в моей шкуре": Успенская о громком скандале с дочерью
18:16
В Норвегии заявили о вторжении "Красной армии Сталина"
18:03
На Украине заявили о родстве Байдена с киевскими князьями
18:01
Заразившийся коронавирусом 90-летний Краско рассказал о своем состоянии
18:00
Платформа "Электронный дом" дает москвичам новые возможности
17:59
Критики предрекают крах: "Игру престолов" превратят в мультик
17:47
Население России за год сократилось на полмиллиона – подробности
17:45
У Бузовой заметили клыки и зеленую кожу: сатанинскому жесту певицы нашли объяснение
17:40
Лукашенко заявил о готовности защищать Белоруссию на танке и с автоматом в руках
17:37
"Побойтесь Бога": 90-летний Краско поставил точку в истории с рождением ребенка
17:31
Звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Уколова об отказе сниматься: Там десять актеров, которых я не очень люблю
17:10
Дайнеко призналась в любви к темнокожему танцору
17:04
Сенсационное признание Сюткина: младший сын был зачат неестественным путем
16:52
"Дыра в душе, которую не заштопаешь": Волкова взвыла от одиночества
16:47
"Крыса!": Разин вылил ушат помоев на Шнурова из-за склоки с Пригожиным
16:27
Лукашенко указал на главное отличие между белорусскими и российскими протестами
16:26
Бывший муж покойной Началовой уехал с семьей из России
16:22
"Не хочу готовить и не буду": неумеха Бузова предложила поесть сырые пельмени
16:10
Сраженная горем мать рассказала о последних словах покончившего с собой Шаляпина
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путину будет сложно подтолкнуть Лукашенко к транзиту власти после протестов в России – политолог Карбалевич
"В таком состоянии не выкарабкиваются": Бузова раздавлена болезнью
Гей-парад под видом панихиды: подробности похорон умершего от анального разрыва Шевчука
"Довел до слез!": Шевчук перед смертью от анального разрыва накричал на Кравец
Федосеева-Шукшина заявила о готовности стать крестной матерью для ребенка любовницы Алибасова
По квартире Путина в Дрездене провели экскурсию
Шоу-бизнес

"Мы все небезгрешны": вдова высказалась о любовной связи Караченцова с Азизой

Азиза. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица Азиза призналась, что у нее был роман с женаты актером. По словам исполнительницы, они с мужем Людмилы Поргиной ездили в романтические путешествия по городам России.
прочитано 1103 раза

В студии программы "Пусть говорят" Первого канала звезда рассказала об этом ярком эпизоде жизни. Артистка даже познакомила Караченцова со своей мамой.

ПО ТЕМЕ

Возлюбленный сделал Азизе предложение перед всей страной

 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

Он присел перед ней на колени, взял за руку и стал расспрашивать про семью. В ответ она спросила, есть ли у него жена? И актер честно признался, что женат и растит сына. В Угличе любовники останавливались в частных домах. На память Караченцов подарил певице Азизе тканевую шкатулку с изображением сердца, заявив, что это "его сердце", и он дарит его любимой женщине.

Высказалась на этот счет и вдова артиста Людмила Поргина. Она призналась, что даже если домыслы о любовной связи ее супруга – правда, она прощает и его, и ее. "Мне не верится, что это было у вас. Но, с другой стороны, если бы я была мужчиной, я бы сама полюбила эту женщину. Я понимаю, что мы все небезгрешны", – заявила актриса. Она добавила, что не любить Караченцова было невозможно, потому что он был человеком невероятной энергии.

Напомним, в начале января этого года стало известно, что у певицы Азизы появился новый поклонник, с которым она познакомилась на своих онлайн-уроках. Артистка из-за резкого падения количества живых выступлений начала заниматься преподаванием дистанционно.

Среди студентов оказался молодой итальянец Алессандро, который давно следит за творчеством певицы. В шоу "Пусть говорят" ее возлюбленный неожиданно для всех сделал предложение руки и сердца певице Азизе, протянув ей кольцо. Артистка приняла украшение, но ответ пообещала дать позже.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 29 января 2021, 08:42 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

56-летняя Азиза побила Кожевникову на красной дорожке

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсий работающим россиянам
Депутат Федоров: С Байденом Россия точно не договорится
Полномочия российской делегации в ПАСЕ подтверждены в полном объеме
По квартире Путина в Дрездене провели экскурсию

Шоу-бизнес

"Теперь они снова встретятся!": новость о смерти Ланового убила вдову Этуша
Сбежавшая на Украину Максакова сообщила о связи с Лановым
"Дала волю остроумию": Борисова поглумилась над расставшейся с таинственным возлюбленным Волочковой
"Это хайп!": Бородина объявила войну нахальной матери Манукяна

Проишествия

Изрезанная турком российская модель находится в тяжелом состоянии
В Москве задержали приезжего по делу о нападении на полицейских 23 января
"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами

Lifestyle

Раздражение, стеснение и отсутствие туалета: неловкий момент между Гурченко и Басилашвили спас фильм "Вокзал на двоих"
Рыдающая Муравьева и восторгающийся Брежнев: легендарная "Москва слезам не верит" стала испытанием для Меньшова
Ежедневный риск и чешуйки из кинопленки: опасные съемки легендарного "Человека-амфибии"
Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Шоу-бизнес

"Теперь они снова встретятся!": новость о смерти Ланового убила вдову Этуша

Смерть актера стала шоком
Шоу-бизнес

"Дала волю остроумию": Борисова поглумилась над расставшейся с таинственным возлюбленным Волочковой

Телеведущая не верит балерине

Шоу-бизнес

"Мы все небезгрешны": вдова высказалась о любовной связи Караченцова с Азизой

Звезда сделала откровенное признание
Шоу-бизнес

Старшая дочь не явилась на похороны Грачевского из-за глубокой обиды

Из-за чего их отношения испортились?

Гороскоп

Гороскоп на февраль 2021 года
Гороскоп на сегодня, 29 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 28 января 2021 года
Лить слезы бесполезно: новый прогноз от Василисы Володиной

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Травит детей": Тутберидзе разнесли в пух и прах из-за методов работы
Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль

Регионы

Обновленный аэропорт Челябинска назвали именем Курчатова
В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Путин и Воробьев открыли транспортную развязку в Химках
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+