Возлюбленный сделал Азизе предложение перед всей страной

Певица Азиза представила общественности своего нового возлюбленного – итальянца Алессандро. Намерения молодого человека оказались серьезными.

Азиза и Алессандро стали героями одного из последних выпусков ток-шоу "Пусть говорят". В эфире Первого канала зрителям напомнили, что у певицы было множество романов. Однако главным мужчиной в своей жизни артистка по сей день считает кикбоксера Игоря Малахова, которого подозревали в убийстве Игоря Талькова.

Азиза никогда не была замужем. Все ее романтические отношения заканчивались расставаниями. Также у певицы нет детей. Артистка рассказала, что несколько раз не могла выносить ребенка.

Два года назад Азиза от очередного возлюбленного получила предложение пожениться. Певица готовилась к свадьбе, но внезапно отношения с тем мужчиной прекратились. Вновь почувствовать себя счастливой артистка смогла благодаря итальянцу Алессандро.

Молодой человек часто приезжает в Москву ради встречи с Азизой. В студии ток-шоу Алессандро рассказал, что познакомился с певицей, записавшись на ее онлайн-уроки. Мужчина не оказывал артистке знаки внимания, потому что знал: у нее есть возлюбленный. Но после расставания итальянец начал действовать.

Во время съемок "Пусть говорят" Алессандро неожиданно сделал Азизе предложение. Певица была приятно удивлена, но не стала торопиться с ответом. Она лишь приняла кольцо от избранника. Артистка хочет понять, насколько серьезными являются намерения молодого человека.