Гей-парад под видом панихиды: подробности похорон умершего от анального разрыва Шевчука

Все это время следственные органы выяснили причины нелепой трагедии и искали виновников. К тому же надо дождаться дальних родственников Александра Шевчука, которые выехали с Украины на похороны. Именно они должны принять решение, где будет могила стилиста.
А 29 января в морге при ЦКБ Управделами президента состоится прощание с легендой мира моды. Шевчук работал с Аллой Пугачевой, Лаймой Вайкуле, Филиппом Киркоровым и многими другими звездами сцены. Многие из артистов, как ожидается, придут на панихиду.
Как полагают организаторы траурной церемонии, на похороны придут самые яркие представители московского гей-комьюнити. Любовники, друзья, знакомые и зеваки – ожидается большой лав-парад под видом похорон. Ведь в "голубой" тусовке сегодня все только и обсуждают тех, кто участвовал в той смертельной гей-оргии, спорят о том, что вставляли в Шевчука, и рассуждали про то, как поведет в связи с этой кончиной его бывший любовник.
Кстати, накануне на странице Шевчука на "Фейсбук" его близкий друг из Израиля обратился к вероятному виновнику драму: "Смерть Саши на твоей никчемной совести. И твоего нового бойфренда. Это вы так поиздевались над ним. Вы грохнули Сашу. Полицейские и суд должны вами заняться. Ты убил, ушел, а теперь занимаешься похоронами!" Правда, через пару часов, эту запись кто-то стер.
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