"Его грохнул бывший с новым любовником": друг назвал участников смертельной гей-оргии Шевчука

54-летний Шевчук накануне кончины был дома с двумя парнями. Они-то и позвонили подруге несчастного, сообщив, что тот чувствует себя плохо. Приехавшая на место женщина обнаружила, что у стилиста открылось анальное кровотечение, и вызвала скорую помощь. Врачи констатировали у Александра некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его не удалось – причиной смерти Шевчука стали осложнения после операции,
"Смерть Саши на твоей никчемной совести, – обратился к вероятному виновнику случившегося на странице Шевчука на "Фейсбук" его близкий друг из Израиля. – И твоего нового бойфренда. Это вы так поиздевались над ним. Вы грохнули Сашу. Полицейские и суд должны вами заняться. Ты убил, ушел, а теперь занимается похоронами!"
Друг Шевчука назвал и имя того, кого считает убийцей Шевчука. Но пока его вина официально не доказана, сохраняется презумпция невиновности, поэтому "Дни.ру" имя главного подозреваемого в смертельном исходе гей-оргии хотя и знают, но тоже не называют по этическим и юридическим соображениям.
"Для меня это огромная личная потеря... Мы очень дружили... Сашенька был моим незаменимым стилистом и замечательным другом. Собирались встретиться после Крещения... Боже, какое непоправимое горе...", – плачет поэт и композитор Ирина Грибулина.
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