"Его грохнул бывший с новым любовником": друг назвал участников смертельной гей-оргии Шевчука

Внезапная и нелепая смерть звездного стилиста Александра Шевчука, который работал с Пугачевой, Орбакайте и Вайкуле, обсуждается в свете который день. Следственные органы изучают все обстоятельства драмы и ищут виновных. Но у друзей покойного уже и так есть ответ.

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