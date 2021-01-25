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Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука

Артисты рыдают: душераздирающие подробности последних дней жизни Шевчука

Фото: pixabay.com
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер", – писал Михаил Булгаков в романе "Мастер и Маргарита". Эта фраза снова и снова вспоминается, когда из жизни уходят молодые....
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Первой о смерти стилиста Александра Шевчука на своей странице в "Инстаграме" сообщила певица Лайма Вайкуле. "У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться", – написала она и опубликовала совместное с Шевчуком фото. Они долгие годы не только работали вместе, но и дружили.

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О последних днях Александра рассказал и его близкий друг Дмитрий Соловьев, администратор группы "Пугачевская правда" на "Фейсбуке", членом которой был и Шевчук. "Я не хочу в это верить! Еще в четверг мы разговаривали и смеялись, – говорит Дмитрий. – Он купил абонемент в фитнес и хотел начать заниматься собой. Весной должны были начаться новые проекты". В память о друге Соловьев опубликовал клип на песню Аллы Пугачевой "Белый снег", в котором Шевчук снялся в далеком 1999 году.

Причина смерти Шевчука пока не называется. Однако еще осенью 2020 года стилист, который работал не только с Примадонной, но и Филиппом Киркоровым, Ларисой Долиной и другими звездами признавался, что перенес тяжелую болезнь. "Я после болезни! В мире много других болезней. Я не болел коронавирусом! Но знаю о нем не понаслышке! Некоторые мои друзья, переболели и выздоровели, но, некоторые, нет...", – делился Александр.

В социальных сетях он в последний раз появлялся 17 января. "Будущая реальность... какая она? Что нам от нее ждать? Радости, горя, безденежья, предательства близких друзей, презрение общества, циничность соратников по цеху, неизменной преданности наших младших братьев!" – написал тогда Шевчук. Никто и подумать не мог, что ровно через неделю реальность для него и он в реальности перестанут существовать...

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Автор: 25 января 2021, 12:35
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