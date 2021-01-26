"Сзади все было порвано и разворочано": хирург о причинах смерти Шевчука после гей-оргии

Сегодня звезды публикуют совместные фотографии со стилистом Александром Шевчуком и вспоминают о работе с ним. Но при этом всех, конечно, интересует вопрос его нелепой смерти. Словно в романе Михаила Булгакова "Мастер и Магарита", где Азазелло говорил о пришедших на панихиду по покойному Берлиозу: " Удивительное у них настроение. Везут покойника, а думают только о том, куда девалась его голова!"

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