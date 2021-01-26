"Сзади все было порвано и разворочано": хирург о причинах смерти Шевчука после гей-оргии

Как выяснили журналисты, 54-летний Шевчук накануне смерти якобы был дома на северо-западе Москвы с двумя парнями. Они-то и позвонили подруге несчастного, сообщив, что тот чувствует себя плохо. Приехавшая на место женщина обнаружила, что у стилиста открылось анальное кровотечение, и вызвала скорую помощь.
Врачи констатировали у Александра некроз тканей. Шевчука экстренно прооперировали, извлекли из его прямой кишки инородный предмет и перевели стилиста в реанимацию. Однако спасти его не удалось – причиной смерти Шевчука стали осложнения после операции,
Хирург, который часто сталкивается с подобным, прокомментировал "Дни.ру" эту трагедию. "Недавно ко мне доставили мужчину, у которого сзади все было порвано и разворочано – он дома развлекался тем, что садился на пустую бутылку из под шампанского, – говорит врач. – Спасти его нам удалось, но он останется инвалидом. Вы даже не представляете себе, с чем к нам привозят пациентов! Один вставил в себя флакон лака и не смог потом достать. Другой слишком глубоко вогнал в себя работающий вибратор. А огурцы и лампочки сзади нас давно не удивляют".
Всех любителей подобных экспериментов врач строго предупреждает: это опасно для жизни и здоровья. "Анальный секс вообще очень травматичный, требует внимания, большого количества смазки. Иначе разрывы прямой кишки неизбежны!" – подчеркнул специалист.
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