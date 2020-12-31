"Слившего" интимную переписку вдовца Легкоступовой пристыдили

Валентина Легкоступова скончалась от черепно-мозговой травмы, полученной при загадочных обстоятельствах. Следственный комитет до сих пор проводит проверку по данному факту. Близкие и друзья певицы хотят узнать правду о том роковом дне, а главным подозреваемым считают последнего возлюбленного певицы Юрия Фирсова.



Муж артистки часто ностальгирует по их совместной жизни. В этот раз он решил опубликовать переписку с избранницей. Сообщения датированы 31 декабря прошлого года.

"Любовь моя! Родной мой, самый ненаглядный", – написала Фирсову исполнительница. Видимо, Юрий ждал, что поклонников тронет подобное проявление чувств, однако все вышло совсем наоборот.

Пост вызвал бесконечный поток негатива. Поклонники артистки обвиняют Юрия Фирсова в том, что он решил нажиться на трагедии, стать популярным благодаря легендарной супруге. "Человек тебе открылся, а ты показываешь всем. Значит все твои отношения показуха", "Может не стоит выкладывать такие личные сообщения? Оставьте их только для себя", – писали возмущенные пользователи. Некоторые отметили, что супруги очень похожи друг на друга.

Напомним, недавно Юрий Фирсов призвал всех быть добрее и делился своими мыслями. Он заявил, что ему тоже непросто, а обвинения, которыми засыпают его каждый день, он тяжело переживает. "Все почему-то забывают, что я потерял жену, любимого человека. Я не переступил через это, не пережил", – писал он ранее в социальной сети.

Дочь артистки Анетта уверена: во всем виноват именно Фирсов. По ее словам, если бы муж вовремя обратился к медикам, мама была бы жива. Она рассказывала, что на Новый год теперь будет загадывать только одно желание: "Лишь бы только никто не уходил".





