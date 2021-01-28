В Сети всплыли кадры постаревшей жены изуродованного пластикой Леонтьева

Игорь Крутой в личном блоге показал кадры с отдыха с Валерием Леонтьевым. Композитор с семьей сейчас находится в Майами, на ужин он решил позвать своего старого приятеля вместе с супругой.

На кадрах можно разглядеть маму и сестру автора-исполнителя, а также детей и внуков. Артисты отправились в ресторан, где провели несколько часов за беседой. К компании Игоря Крутого присоединился Валерий Леонтьев с женой Людмилой Исакович. На видео заметно, как постарела супружеская пара.

"Часа три просидели в ресторане с видом на яхт-клуб, ели, пили, вспоминали, смеялись... Это был день, который хочется поставить на повтор (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Игорь Николаев.

Как отметил композитор, за столом царила атмосфера дружбы, любви и близости. По словам артиста, Валерий Леонтьев даже "оттаял душой", смеялся и шутил, как много лет назад. "Вы не представляете, насколько Валерик велик в своих познаниях литературы, живописи, кино", – рассказал Игорь Крутой. Как оказалось, на следующий день музыкант написал другу трогательное сообщение, в котором поблагодарил его за душевный семейный вечер.

Стоит отметить, что Валерий Леонтьев и Людмила Исакович вместе уже почти 50 лет. Они познакомились на заре артистической карьеры, позже девушка даже работала бас-гитаристкой в коллективе, в которым выступал музыкант. В начале 90-х жена певца переехала в Америку и купила дом в Майами.

Напомним, в конце прошлого года Валерий Леонтьев принял участие в записи новогодних "голубых огоньков". Тогда поклонники с трудом узнали в исхудавшем морщинистом мужчине любимого артиста. Некоторые отметили, что певец явно переборщил с пластикой.