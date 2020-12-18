Пьяный на сцене садился на шпагат: новогодняя съемка 71-летнего Леонтьева сорвалась из-за скандала

Канал Music Box Gold на протяжении пяти часов снимал свой главный новогодний концерт. Около сотни номеров – такого не было даже на недавней "Песне года"! Причем выступали здесь как молодые музыканты, так и легенды эстрады. Среди них и 71-летний Валерий Леонтьев. Правда, его появление на сцене "Известия Холл" обернулось скандалом.

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