"Верните нам прежнюю Деми": искаженное лицо Мур вызвало оторопь

Мероприятие собрало в одном месте множество ярких женщин. Новинки от дизайнера Ким Джонс представили Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон, Кейт Мосс, а также 18-летняя Лила Грейс Мосс – дочка легендарной модели. Однако главным сюрпризом вечера стал выход на подиум Деми Мур. Актриса покоряла сцену в темном брючном костюме из атласа.
Все внимание было приковано вовсе не к новомодному образу актрисы. Деми шла по подиуму с крайне странным выражением лица, которое не оставило ни у кого сомнений: звезда перестаралась с пластическими операциями. Скорее всего Мур сделала очередную подтяжку лица, и все получилось не совсем удачно. Хирург перетянул красивое лицо 58-и летней звезды, и она стала не похожа на себя.
"Боже мой, что с ее лицом? Верните нам прежнюю Деми!", "Ей стоит уволить своего пластического хирурга", "Какой кошмар, лучше выглядеть на свой реальный возраст, чем так", – возмутились поклонники в Сети.
Напомним, Деми Мур – известная поклонница пластической
хирургии. Еще в молодости она переделала свой нос, затем сделала подтяжку груди,
а после увеличила ее. Затем артистка решилась на пластику ягодиц, коленей, блефаропластику, а также регулярно колет ботокс и филлеры.
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