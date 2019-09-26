Деми Мур обвинила экс-супруга в издевательстве

По словам бывшей модели, однажды возлюбленный публично опозорил ее. Он выложил в Сеть снимок, где пьяная Деми в нижнем белье стоит, наклонившись над унитазом.
Эштон опубликовал фото в 2009 году. "Тссс, только не говорите жене", – написал тогда он.
Кадр облетел буквально все таблоиды. Лишь после этого Кутчер, наконец, решился его удалить.
По его словам, он не видел ничего плохого в этом снимке. "Это ведь не нижнее белье, а бикини… И это хорошая задница. У нее действительно хорошая задница. Все это видели на пляже", – сказал в беседе с журналистами в свое оправдание актер.
"Он считал это просто безобидной шуткой. На самом деле мне было очень стыдно", – с болью вспоминает Мур.
Кроме того, Деми отметила, что именно Эштон виноват в ее алкоголизме. Он хотел видеть рядом с собой отвязную и веселую девчонку. Ту, что способна выпить бокал вина за ужином или опрокинуть текилу на вечеринке. "Поэтому я попыталась стать такой", – призналась бывшая модель.
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