Семья отказалась исполнять последнюю волю покончившего с собой Шаляпина

Причиной смерти Александра Шаляпина стал суицид. Почему комик решил свести счеты с жизнью, точно неизвестно. Недавно же выяснилось, что комик, можно сказать, размышлял о своей кончине. По словам источника, приближенного к семье Шаляпина, артист настаивал на том, чтобы его кремировали.
Однако родственники отказались исполнять последнюю волю Александра, сообщил собеседник издания РИА ФАН. Скоро в Москве пройдут похороны комика. Пока правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти знаменитости.
Напомним, ранее Анастасия рассказывала, что ее супруг страдал от алкогольной зависимости. На протяжении семи лет комик часто посещал медучреждение, где специалисты помогали ему справиться с этим заболеванием. Последний визит в клинику Шаляпин нанес незадолго до смерти.
Недавно "Дни.ру" писали, что вдова Александра Шаляпина обнародовала его предсмертные рисунки. Анастасия поделилась ими в своем инстаграм-аккаунте. Отмечается, что все "картины" звезды шоу Stand Up выглядят психоделически.
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