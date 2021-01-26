"Он бы боялся покончить с собой": друг высказался о причинах гибели Шаляпина

Стендапера не стало после очередного курса реабилитации и продолжительной депрессии. Около шести лет он ездил в Белгород, чтобы получить лечение от алкогольной зависимости в Центре помощи во имя Архангела Гавриила.
Представитель программ реабилитации России в ООН Никита Лушников рассказал, что сначала Александра Шаляпина приглашали как стендапера, а потом он влился в коллектив, иногда тоже обращался за помощью. Он отметил, что последний год комик был уже выжатый, у него не получалось с карьерой, и семейная жизнь не складывался так, как он хотел.
Но артист старался все исправить. "Мы должны были обратиться к нашим общим друзьям, его готовы были поддерживать", – поделился с сожалением Никита.
Друг полагает, что Александр Шаляпин, возможно, хотел привлечь внимание. Он знал, что супруга должна прийти вечером домой. "Просто, зная его, понимаю, что он бы боялся покончить с собой", – предположил приятель знаменитости.
При этом Лушников не отрицает, что Александра Шаляпина часто посещали мысли о смерти. Напомним, тело комика в московской квартире обнаружила его жена Анастасия. Женщина вернулась с дачи, куда уехала после ссоры с мужем.
С Анастасией актер прожил в браке около двух лет. По словам Никиты Лушникова, именно она настаивала на реабилитации комика и поддерживала его, когда он находился в депрессии.
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