Соболев рассказал о страхах Шаляпина перед смертью: На него давили

41-летний Александр Шаляпин пропал с радаров друзей и коллег около полугода назад. Периодически его видели то на одном, то на другом проекте, но никаких новостей о жизни актера не было.
Как сообщают, СМИ, в последнее время юморист страдал от депрессии и лечился от алкогольной зависимости. Последние семь лет он периодически лечился в белгородской клинике.
Коллега Александра Шаляпина комик Илья Соболев в разговоре с "Дни.ру" выразил соболезнования родным и близким друга и рассказал, что актер мог не справиться с каким-то психологическим прессингом, на него что-то давило, и, возможно, он боялся об этом рассказать близким.
"Я не понимаю, почему это произошло. Он давно не выступал. И в то время, когда я с ним выступал, он был очень позитивный, очень артистичный, непохожий на остальных комиков. В проекте на ТНТ он был ярким, интересным. Ему было не просто писать, он больше актер. Но у него был дар, талант. Жалко, конечно. Видимо, он с чем-то не справился психологически с каким-то давлением. Полгода назад он пропал куда-то, я ему писал. Он не отвечал. В мае был последний его пост. Но он никогда не жаловался. Мне кажется, всегда, если в голове какая-то нерешаемая проблема, всегда можно попросить помощи. Все боятся почему-то", – рассказал Илья Соболев в беседе с "Дни.ру".
Напомним, с первой женой Александр Шаляпин развелся. От первого брака у него есть дочь. Три года назад артист женился на Анастасии, которая и нашла его мертвым в квартире.
Александр Шаляпин – киноактер, участник Stand Up Show ("Камеди клаб"), снялся более, чем 50-ти кинокартинах, среди которых "Бумер-2", "Сваха", "Любовь как любовь", "Глухарь-2", "Карпов" и "Женщины против мужчин".
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