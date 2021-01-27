Вдова обнародовала предсмертные рисунки покончившего с собой Шаляпина

25 января около четырех утра известный российский стендап-комик был обнаружен мертвым в своей квартире. Именно супруга Анастасия нашла его тело, вернувшись с дачи домой. Близкие и коллеги артиста не могут поверить в случившееся.



прочитано 674 раза