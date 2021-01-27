Вдова обнародовала предсмертные рисунки покончившего с собой Шаляпина

Молодая вдова делится воспоминаниями об артисте в своем "Инстаграм". Как сообщает "Пятый канал", недавно Анастасия показала его предсмертные рисунки. Оказалось, что все они были созданы незадолго до смерти супруга. "Последнее", – подписала она один из рисунков в "сторис".
Все "картины" стендапера выглядят психоделически. Они яркие, красочные и будто бы наполнены тревогой автора. Видимо, его что-то очень беспокоило. И лица, и пейзажи на рисунках выполнены в одной желто-красной гамме.
Напомним, ранее трагическое событие прокомментировал приятель покойного артиста, представитель программ реабилитации России в ООН Никита Лушников. Он рассказал, что последний год комик чувствовал себя плохо: у него не получалось с карьерой, а семейная жизнь не складывался так, как ему хотелось. Однако артист готов был бороться.
Лушников не верит в то, что комик был готов к смерти. Он предполагает, что это была неудачная попытка привлечь к себе внимание. "Просто, зная его, понимаю, что он бы боялся покончить с собой", – заявил друг звезды. При этом представитель программ не отрицает, что юмориста иногда посещали мысли о смерти.
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