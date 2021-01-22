"Когда успела?": россияне не узнали вымахавшую дочь Волочковой

Наследница не живет с балериной. Анастасия Волочкова была счастлива, что Ариадна посетила мероприятие в честь ее 45-летия. Она от души поблагодарила девочку за проявленное внимание.
"Моя поддержка и счастье Ариша! Которая всегда рядом. Я тебя очень люблю и дорожу тобой! Ты лучшая девочка на свете", – написала Анастасия Волочкова в своем инстаграм-аккаунте. При этом звезда опубликовала совместное фото.
Поклонники изумились тому, как сильно повзрослела дочь "королевы шпагата". "Когда успела?", "Ничего себе, как выросла дочка! Изменилась! Я не сразу узнала", "Какая же Ариша большая стала. Две красавицы", – высказались пользователи соцсети.
Напомним, Ариадна живет вместе со своим отцом Игорем Вдовиным и мачехой. Девочка объясняет это тем, что от них ей удобнее добираться до школы.
Ранее журналисты решили выяснить, сколько самая обсуждаемая балерина в России тратит в месяц. Анастасия Волочкова ответила, что точную сумму не знает, так как расходы бывают разными. Среди прочих артистка отметила: бытовые расходы, зарплаты сотрудников, а также спектакли.
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