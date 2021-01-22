Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Тяжелое и трагичное расставание: обнародованы шокирующие данные о семье Топалова и Тодоренко
Вслед за Джигарханяном: умерла Татьяна Власова
Освобождение Ефремова: Джигурда достал в Москве сенсационную информацию
"Максимум год живут": экс-жену Аршавина сжирает страшный недуг
партнеры
Пятница
22 января
Лента новостей
22:01
"Он их скрывал": стало известно о тайных внебрачных детях плодовитого Грачевского
21:48
"Когда успела?": россияне не узнали вымахавшую дочь Волочковой
21:36
Угонщики вернули больной старушке машину
21:06
"Оленьку заставили вываливать грязь": заявившую о ссоре с любовником Бузову разоблачили
20:49
Билл Гейтс сделал прививку от ковида
20:39
Белоруссию оставили без очередного чемпионата мира
20:30
"Взорвет пространство шоу-бизнеса": Левкин не поверил в помешательство Алибасова
20:26
"Беременна?": Разведенная Асмус показала округлившийся животик
19:47
"Делай себе "уи-и-и" сколько угодно": Дакота съязвила над мужем Бородиной
19:42
Звезда "Дома-2" рассказала про секс Манукяна и его партнерши по танцам
19:29
Бари Алибасова срочно госпитализировали
19:08
Собянин призвал москвичей не участвовать в массовых акциях в условиях ковида
19:01
Взволнованный Шепелев сообщил о неожиданном открытии
18:50
Решетова раскрыла требования к мужчинам после расставания с Тимати
18:48
"Психика нестабильная": звезда "Реальных пацанов" стала свидетелем разговора Бузовой и Манукяна
18:35
Кипр готовится открыть границу для туристов
18:29
Бросила у трапа самолета: Меланья Трамп публично унизила мужа
18:27
Названа настоящая причина разрыва Бузовой и Манукяна
18:13
Противостояние Лукашенко и оппозиции приближается к критической точке – обозреватель Кузнецов
18:07
"Запер меня в доме и угрожал убить нас обоих": бывшая жена подала в суд на звезду турецких сериалов
18:04
Самолет из США создал угрозу в небе над Россией
17:38
Убитая горем бывшая жена Грачевского сбежала из Москвы вместе с дочерью: Прохода не дают
17:38
Тихановская отказалась от участия в следующих выборах президента Белоруссии
17:19
Биполярка и вина матери: психолог проанализировал пьяное видео Бузовой после расставания с Давой
17:10
Обнародована уникальная вокальная запись умершей Жанны Фриске
17:05
Вот-вот пойдет: Подкаминская показала подросшего сына
16:50
"Закончит, как слабоумный старик": страдающему от потери памяти Алибасову вынесли приговор
16:35
В Роспотребнадзоре предупредили о новых подъемах заболеваемости COVID-19
16:31
"Реально устала": крик души подавленной Волочковой
16:28
Умерла актриса из сериала "Остаться в живых"
16:08
Врач обнародовала причину тяжелого состояния Фрейндлих
16:06
Женщина с улицы: опущенная ниже плинтуса Бузова прячет своего настоящего парня
15:58
Скандал в уголовном деле Резника против сети детских садов "Маленькая страна"
15:54
Случайно проговорился: известный актер более года скрывал пополнение в семье
15:35
"Смотритесь бомбически!": фанаты поддержали Манукяна и Палей после слухов об их романе
15:32
"Не повторяй ошибок": расставшуюся с любовником Бузову призвали уняться
15:26
Врач рассказал о возможных осложнениях после прививки от COVID-19
15:18
"Ну пожалуйста, а?": Ивлев публично унизился перед молодой любовницей
15:16
Звезда сериала "Бывшие" сделала интимное признание: В моем возрасте такие сцены уже редко получаются
15:15
"Загнал огромную иглу под ноготь": на шоу "Последний герой" произошло ЧП
15:15
"Кишка тонка выйти из удобного альянса": Сюткин бросил маленького сына ради музы
14:54
Польский журналист Сираковский сообщил о скорой отставке Лукашенко: Режим разрушается изнутри
14:51
"Пошла отсюда!": объявившая о расставании Бузова сорвалась на мат
14:49
"Оля, проспись!": Бузова рассталась с Манукяном по пьяни
14:46
Порождает клетки-предатели: ученые нашли причину тяжелого течения COVID-19
14:25
"Это рассеянный склероз?": Чехова откровенно о страшном недуге
14:23
"Конченая ***": мать Манукяна назвала Бузову алкоголичкой после громкого скандала
14:23
Американист Наумов объяснил, как изменится внешняя политика США при Байдене
14:11
Онкология, алкоголизм, нищета: как сложилась жизнь забытой звезды 90-х Сергея Чумакова
13:47
Учат бросаться под машины и есть из тарелок незнакомцев: звезда "Холопа" попала в "секту"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Адские муки": Цымбалюк-Романовская вскрыла правду о гниющем заживо Джигарханяне
Джигарханяна несколько лет пичкали психотропными веществами: Чтобы о чем-то забыл
Через 3 месяца Лукашенко с протянутой рукой пойдет просить помощи у Москвы – политолог Марголин
"Очень хороший партнер": Цымбалюк-Романовская раскрыла всю правду о романе с Шаляпиным
Алкоголь, веники для бани и белье: Волочкова до рассвета отмечала 45-летие
"Очень волновалась": Цымбалюк-Романовская воскресила в памяти первый интим с Джигарханяном
Шоу-бизнес

"Когда успела?": россияне не узнали вымахавшую дочь Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art
15-летняя дочь Анастасии Волочковой поддержала ее во время выступления. Ариадна побывала на юбилейном вечере звездной матери.
прочитано 689 раз

Наследница не живет с балериной. Анастасия Волочкова была счастлива, что Ариадна посетила мероприятие в честь ее 45-летия. Она от души поблагодарила девочку за проявленное внимание.

ПО ТЕМЕ

"Реально устала": крик души подавленной Волочковой

Глаза мамины: обнародованы фото маленькой дочери Волочковой

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"Моя поддержка и счастье Ариша! Которая всегда рядом. Я тебя очень люблю и дорожу тобой! Ты лучшая девочка на свете", – написала Анастасия Волочкова в своем инстаграм-аккаунте. При этом звезда опубликовала совместное фото.

Поклонники изумились тому, как сильно повзрослела дочь "королевы шпагата". "Когда успела?", "Ничего себе, как выросла дочка! Изменилась! Я не сразу узнала", "Какая же Ариша большая стала. Две красавицы", – высказались пользователи соцсети.

Напомним, Ариадна живет вместе со своим отцом Игорем Вдовиным и мачехой. Девочка объясняет это тем, что от них ей удобнее добираться до школы.

Ранее журналисты решили выяснить, сколько самая обсуждаемая балерина в России тратит в месяц. Анастасия Волочкова ответила, что точную сумму не знает, так как расходы бывают разными. Среди прочих артистка отметила: бытовые расходы, зарплаты сотрудников, а также спектакли.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Автор: 22 января 2021, 21:48 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Аришенька, мне так плохо!": обессиленная Волочкова расплакалась на плече у дочери

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Противостояние Лукашенко и оппозиции приближается к критической точке – обозреватель Кузнецов
Тихановская отказалась от участия в следующих выборах президента Белоруссии
Польский журналист Сираковский сообщил о скорой отставке Лукашенко: Режим разрушается изнутри
Американист Наумов объяснил, как изменится внешняя политика США при Байдене

Шоу-бизнес

"Когда успела?": россияне не узнали вымахавшую дочь Волочковой
"Оленьку заставили вываливать грязь": заявившую о ссоре с любовником Бузову разоблачили
"Взорвет пространство шоу-бизнеса": Левкин не поверил в помешательство Алибасова
"Беременна?": Разведенная Асмус показала округлившийся животик

Проишествия

"Вести" рассказали о подготовке аспиранта МГУ к погромам
Адвокат Екатерина Гордон сообщила о похищении Марины Чайки
Блогер Варламов раскрыл подробности своего задержания в Южном Судане: Камера с осиными гнездами
Убивший аспирантку историк Соколов решил обжаловать приговор

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Взорвет пространство шоу-бизнеса": Левкин не поверил в помешательство Алибасова

Певец считает, что продюсер просто устал
Шоу-бизнес

Бари Алибасова срочно госпитализировали

Артисту стало хуже
Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" рассказала про секс Манукяна и его партнерши по танцам

Звезда "Дома-2" назвал Ольгу Бузову ревнивой
Шоу-бизнес

"Реально устала": крик души подавленной Волочковой

Звезда сделала откровенное признание

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 22 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 21 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 20 января 2021 года
Гороскоп на сегодня, 19 января 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина
"Жалуются только слабые": Роднина разнесла ноющего Плющенко
"Будем драться без правил": Плющенко принял вызов хореографа Тутберидзе на дуэль
Тарасова отказалась признавать Плющенко тренером после скандала с особняками

Регионы

В Подмосковье заболевшим школьникам поставлен предварительный диагноз
Известную журналистку Жанну Шеплякову жестоко убили в Рязани
Прокуратуру и СК просят проверить сообщения о нарушении прав хакасских журналистов
Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+